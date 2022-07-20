15:22 20.07.2022 (обновлено: 15:34 20.07.2022)
Эксперт назвал сохранение статус-кво в Сирии важным итогом встречи в Иране
Кортунов назвал договоренности по статус-кво в Сирии важным результатом саммита в Иране
Дамаск, Сирия. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Важным результатом саммита президентов России, Турции и Ирана стали договоренности по сохранению статус-кво в Сирии, сказал РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), президент фонда "Новая Евразия" Андрей Кортунов.
Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган во вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Они подчеркнули актуальность "астанинского" формата для урегулирования сирийского кризиса, договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Путина. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, стороны подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путем, отвергли односторонние санкции против Сирии и подтвердили намерение бороться с действующими там террористами. Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.
"Я думаю, что мы в обозримом будущем не узнаем все результаты этого саммита, но тем не менее сам факт проведения встречи, наличие договоренностей по региональным вопросам, по "сирийскому портфелю" - это позитивный момент, который мы должны отметить. Это интересный формат, в чем-то интересы его участников совпадают в чем-то расходятся, но тем не менее, судя по всему, удалось договориться о сохранении статус-кво в Сирии", - заявил Кортунов.
По словам эксперта, не менее важными являются двусторонние договоренности с Ираном и Турцией.
"И с Эрдоганом, и с Раиси есть набор двусторонних проблем, которые тоже получили свое развитие, будем надеяться на последующий шлейф этих договоренностей и в экономике, и в политической сфере, которые могут привести к практическому результату", - указал эксперт.
С Ираном эти договоренности касаются транспортных коридоров, логистики, возможности увеличения товарооборота, уточнил он. "С Турцией – вопросы, связанные с экспортом украинского зерна и региональные вопросы: в Ливии наши интересы пересекаются и на Южном Кавказе, есть вопросы военно-технического сотрудничества, энергетического сотрудничества, при чем не только в сфере производства углеводородов, но и строительства атомной станции", - добавил Кортунов.