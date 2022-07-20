https://ria.ru/20220720/siriya-1803739919.html

Эксперт назвал сохранение статус-кво в Сирии важным итогом встречи в Иране

Эксперт назвал сохранение статус-кво в Сирии важным итогом встречи в Иране - РИА Новости, 20.07.2022

Эксперт назвал сохранение статус-кво в Сирии важным итогом встречи в Иране

Важным результатом саммита президентов России, Турции и Ирана стали договоренности по сохранению статус-кво в Сирии, сказал РИА Новости гендиректор Российского... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:22

2022-07-20T15:22

2022-07-20T15:34

в мире

владимир путин

сирия

турция

иран

ибрахим раиси

андрей кортунов

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Важным результатом саммита президентов России, Турции и Ирана стали договоренности по сохранению статус-кво в Сирии, сказал РИА Новости гендиректор Российского совета по международным делам (РСМД), президент фонда "Новая Евразия" Андрей Кортунов.Президенты РФ, Ирана и Турции Владимир Путин, Ибрахим Раиси и Тайип Эрдоган во вторник провели в Тегеране встречу по Сирии и приняли заявление по итогам. Они подчеркнули актуальность "астанинского" формата для урегулирования сирийского кризиса, договорились встретиться в следующий раз уже в России по приглашению Путина. Россия, Иран и Турция осудили продолжающиеся атаки Израиля на Сирию, включая гражданские объекты, стороны подтвердили, что сирийский кризис может быть урегулирован только самими сирийцами и мирным путем, отвергли односторонние санкции против Сирии и подтвердили намерение бороться с действующими там террористами. Путин заявил о деструктивной линии западных государств во главе с США в Сирии.По словам эксперта, не менее важными являются двусторонние договоренности с Ираном и Турцией."И с Эрдоганом, и с Раиси есть набор двусторонних проблем, которые тоже получили свое развитие, будем надеяться на последующий шлейф этих договоренностей и в экономике, и в политической сфере, которые могут привести к практическому результату", - указал эксперт.С Ираном эти договоренности касаются транспортных коридоров, логистики, возможности увеличения товарооборота, уточнил он. "С Турцией – вопросы, связанные с экспортом украинского зерна и региональные вопросы: в Ливии наши интересы пересекаются и на Южном Кавказе, есть вопросы военно-технического сотрудничества, энергетического сотрудничества, при чем не только в сфере производства углеводородов, но и строительства атомной станции", - добавил Кортунов.

https://ria.ru/20220719/sanktsii-1803593651.html

сирия

турция

иран

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в мире, владимир путин, сирия, турция, иран, ибрахим раиси, андрей кортунов