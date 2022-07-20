https://ria.ru/20220720/shri-lanka-1803450398.html

Политический кризис на Шри-Ланке

Политический кризис на Шри-Ланке - РИА Новости, 20.07.2022

Политический кризис на Шри-Ланке

Шри-Ланка – государство в Южной Азии (до 1972 года – Цейлон), расположенное на одноименном острове и прилегающих более мелких островах в Индийском океане, к... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T02:00

2022-07-20T02:00

2022-07-20T02:00

справки

шри-ланка

ранил викрамасингхе

готабая раджапакса

махинда раджапакса

индия

в мире

политический кризис в шри-ланке

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Шри-Ланка – государство в Южной Азии (до 1972 года – Цейлон), расположенное на одноименном острове и прилегающих более мелких островах в Индийском океане, к юго-востоку от Индии. Форма правления – парламентско-президентская республика. С 2005 года власть в стране контролировал клан Раджапакса, который прочно укрепился на вершине ланкийской политики на волне успехов в борьбе с "Тиграми Тамил-Илама" (ТОТИ) – повстанческой группировкой, которая к тому моменту уже 26 лет вела войну против центрального правительства. Оппозиция обвиняет семью Раджапакса в преследованиях политических оппонентов, авторитарном стиле правления, коррупции и неспособности вывести страну из экономического кризиса, разразившегося после окончания гражданской войны. В настоящее время Шри-Ланка переживает худший экономический кризис со времен обретения независимости в 1948 году. Основной проблемой Шри-Ланки является огромный внешний долг и хроническая нехватка валютных резервов.За последние 20 лет внешний долг Шри-Ланки вырос в три раза. В 2020 году он составлял почти 50 миллиардов долларов, что соответствовало 58% от ВВП страны за 2019 год – 84 миллиарда долларов. Внешний долг островного государства сейчас оценивается в 51 миллиард долларов.Объемы заимствований увеличились после 2009 года, когда стране нужно было восстанавливать экономику после гражданской войны. Шри-Ланка активно брала средства у Китая, Японии и Индии. Зачастую кредиты выдавались под конкретные проекты, рентабельность которых вызывала сомнения. Будучи не в состоянии расплатиться с долгами, в 2017 году правительство отдало в аренду китайцам на 99 лет порт Хамбантота.Значительную часть внешнего долга Шри-Ланки составляют выплаты по международным суверенным облигациям. Для их погашения правительство запустило печатный станок, что привело к увеличению денежной массы более чем на 40%. Эта ситуация осложнялась волюнтаристскими шагами ланкийского руководства: оно ввело ограничения на импорт химических удобрений, намереваясь перейти на полностью органическое земледелие, а также приняло популистское решение снизить налоги. Результатом стало падение урожайности и сокращение поступлений в бюджет, из-за чего Шри-Ланка не смогла выплачивать проценты по долгам. Кроме того, пандемия COVID-19 резко ударила по туристическому сектору острова – ключевому источнику получения иностранной валюты, также сократились объемы денежных переводов от жителей Шри-Ланки, работающих за рубежом.Потребительские цены в стране в июне 2022 года выросли на 54,6% по сравнению с 2021 годом, при этом по сравнению с прошлым месяцем цены на транспорт подскочили на 128%, а на продукты питания – на 80%.Объем валютных резервов в стране составляет два миллиарда долларов, при этом сумма, которую она должна выплатить по внешнему долгу в 2022 году – семь миллиардов долларов. 12 апреля 2022 года власти Шри-Ланки объявили дефолт по внешнему долгу на промежуточный период в ожидании реструктуризации этих обязательств в соответствии с программой экономической перестройки, поддерживаемой МВФ. В стране отмечается острая нехватка продовольствия и предметов первой необходимости, топлива и газа. Многие районы Шри-Ланки сталкиваются с постоянными отключениями электроэнергии на срок до 13 часов из-за нехватки иностранной валюты для импорта топлива. Вслед за ухудшением экономической ситуации в стране возник политический кризис.Единичные акции протеста из-за недовольства экономической ситуацией начались в стране в конце марта и к концу апреля стали носить массовый характер.9 мая в Шри-Ланке начались столкновения между сторонниками и противниками правящей партии "Народный фронт Шри-Ланки". Для разгона участников столкновений полиция применила водометы и слезоточивый газ. Для охраны порядка были привлечены подразделения армии. По данным полиции, в результате беспорядков семь человек погибли и более 230 получили ранения. На фоне вспыхнувших протестов премьер-министр страны Махинда Раджапакса подал в отставку. Позже это прошение удовлетворил его младший брат, президент Готабая Раджапакса. Новым премьером Шри-Ланки стал лидер оппозиционной "Объединенной национальной партии" Ранил Викремесингхе. К июлю протесты в Шри-Ланке достигли своего пика.9 июля многотысячные протесты охватили столицу Шри-Ланки. Вместо запланированного на этот день мирного марша протестующие прорвали заслоны полиции и захватили дворец президента. Лидеры партий страны в ходе экстренного заседания призвали президента и премьера уйти в отставку, назначить временным президентом спикера парламента, в течении 30 дней избрать из членов парламента нового главу государства, а также назначить временное общепартийное правительство и провести выборы в ближайшее время. Позже спикер парламента заявил, что президент подаст в отставку 13 июля, а премьер Ранил Викремесингхе согласился уйти в отставку, однако, как уточнила пресс-служба премьера, он это сделает только после формирования нового правительства, состоящего из всех партий страны, и после того, как будет обеспечено большинство в парламенте. Утром 13 июля президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса покинул страну и прибыл на Мальдивы. Позднее стало известно, что Готабая Раджапакса вылетел с Мальдив в Сингапур, а затем отправится в Саудовскую Аравию. Временно исполняющим обязанности президента страны "на время пребывания президента за границей" был назначен премьер-министр Ранил Викремесингхе. После того, как вопреки ожиданиям оппозиции президент не передал спикеру парламента обещанное заявление об отставке и назначил врио президента премьер-министра Ранила Викремесингхе, отставки которого также требуют участники протеста, протесты в Шри-Ланке возобновились. Протестующие ворвались в офис премьер-министра Ранила Викрамасингхе, а также ненадолго захватили национальную телекорпорацию Rupavahini и выступали в эфире. По данным СМИ, в столкновениях протестующих с полицией и военными в столице Шри-Ланки Коломбо пострадали более 80 человек.Сообщалось, что один из участников протеста скончался. Ожидается, что выборы нового президента Шри-Ланки состоятся 20 июля. В соответствии с Конституцией, в период до вступления в должность нового президента обязанности главы государства исполняет премьер-министр.При уходе президента в отставку до окончания срока полномочий конституция страны предусматривает механизм избрания нового президента на остаток срока полномочий предыдущего путем парламентского голосования.Должностным лицом, ответственным за выборы президента, является генеральный секретарь парламента. Закон о выборах президента (особые положения, 1981) требует созыва парламента в течение трех дней после того, как должность президента становится вакантной. В ходе такого заседания генеральный секретарь парламента объявляет депутатам об открытии вакансии на должность президента и устанавливает дату, когда должны быть выдвинуты кандидатуры на должность главы государства. Причем дата должна быть не ранее сорока восьми часов и не позднее семи дней с даты собрания.В установленный день парламент вновь собирается и любой член парламента может предложить другого члена для избрания на должность президента, предварительно заручившись его согласием на выдвижение. Это выдвижением должен поддержать другой депутат, но дебаты не допускаются.Если на пост президента выдвинут только один член парламента, то он объявляется избранным на эту должность. Если было выдвинуто несколько кандидатур, то парламент устанавливает дату и время проведения выборов, но не позднее, чем через 48 часов после приема номинаций.Каждый депутат имеет только один голос, голосование по доверенности не допускается.В ходе тайного голосования парламентарий ставит в своем избирательном бюллетене цифру 1 в квадрате напротив имени кандидата, за которого он голосует. Он также может проставить цифры 2 и 3, или цифры 2, 3 и 4 и т.д. в клетках напротив фамилий кандидатов в порядке своего предпочтения.В том случае, если один из кандидатов набрал более половины действительных поданных голосов, он объявляется избранным на должность президента.Если ни одному из кандидатов не удалось набрать более 50% голосов, то кандидат набравший наименьшее количество голосов выбывает, а его бюллетени распределяются между оставшимися кандидатами на основе второго предпочтения. Затем процесс подсчета общего количества голосов за каждого кандидата повторяется. Этот процесс продолжается до тех пор, пока один из кандидатов не наберет более половины действительных голосов. Если в результате такого распределения голосов ни одному из кандидатов не удастся получить более половины действительных голосов, то избранным на пост президента считается кандидат, набравший большинство голосов. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

справки, шри-ланка, ранил викрамасингхе, готабая раджапакса, махинда раджапакса, индия, в мире, политический кризис в шри-ланке