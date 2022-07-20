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Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей - РИА Новости, 20.07.2022
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Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей
Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей - РИА Новости, 20.07.2022
Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия сегодня стала страной возможностей. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:57
2022-07-20T14:59
россия
сергей кириенко
общество
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ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия сегодня стала страной возможностей."Россия сегодня реально стала страной возможностей", - сказал журналистам Кириенко.По его словам, примером тому Всероссийский конкурс "Большая перемена", где каждый из участников может выбирать направления для развития исходя из своих предпочтений. При этом в конкурсе могут принимать участие и дети из других стран.
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россия, сергей кириенко, общество
14:57 20.07.2022 (обновлено: 14:59 20.07.2022)
 
Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей

Первый замруководителя АП Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей

© РИА Новости / Алексей МайшевПервый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия сегодня стала страной возможностей.
"Россия сегодня реально стала страной возможностей", - сказал журналистам Кириенко.
По его словам, примером тому Всероссийский конкурс "Большая перемена", где каждый из участников может выбирать направления для развития исходя из своих предпочтений. При этом в конкурсе могут принимать участие и дети из других стран.
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