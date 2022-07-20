https://ria.ru/20220720/rossiya-1803732648.html

Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей

Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей - РИА Новости, 20.07.2022

Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей

Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия сегодня стала страной возможностей. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:57

2022-07-20T14:57

2022-07-20T14:59

россия

сергей кириенко

общество

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ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия сегодня стала страной возможностей."Россия сегодня реально стала страной возможностей", - сказал журналистам Кириенко.По его словам, примером тому Всероссийский конкурс "Большая перемена", где каждый из участников может выбирать направления для развития исходя из своих предпочтений. При этом в конкурсе могут принимать участие и дети из других стран.

https://ria.ru/20220709/globalizatsiya-1801285162.html

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россия, сергей кириенко, общество