https://ria.ru/20220720/rossiya-1803732648.html
Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей
Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей - РИА Новости, 20.07.2022
Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей
Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия сегодня стала страной возможностей. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:57
2022-07-20T14:57
2022-07-20T14:59
россия
сергей кириенко
общество
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ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия сегодня стала страной возможностей."Россия сегодня реально стала страной возможностей", - сказал журналистам Кириенко.По его словам, примером тому Всероссийский конкурс "Большая перемена", где каждый из участников может выбирать направления для развития исходя из своих предпочтений. При этом в конкурсе могут принимать участие и дети из других стран.
https://ria.ru/20220709/globalizatsiya-1801285162.html
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россия, сергей кириенко, общество
14:57 20.07.2022 (обновлено: 14:59 20.07.2022)
Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей
Первый замруководителя АП Кириенко заявил, что Россия стала страной возможностей
ЯЛТА, 20 июл - РИА Новости. Первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что Россия сегодня стала страной возможностей.
"Россия сегодня реально стала страной возможностей", - сказал журналистам Кириенко.
По его словам, примером тому Всероссийский конкурс "Большая перемена", где каждый из участников может выбирать направления для развития исходя из своих предпочтений. При этом в конкурсе могут принимать участие и дети из других стран.