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Медведев обозначил 11 "грехов", в которых обвиняют Россию - РИА Новости, 20.07.2022
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Медведев обозначил 11 "грехов", в которых обвиняют Россию
Медведев обозначил 11 "грехов", в которых обвиняют Россию - РИА Новости, 20.07.2022
Медведев обозначил 11 "грехов", в которых обвиняют Россию
Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пошутил над манерой западных лидеров сваливать вину на Кремль, прикрывая собственные ошибки, и обозначил 11 "грехов", в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:10
2022-07-20T15:33
в мире
дмитрий медведев
россия
совет безопасности рф
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пошутил над манерой западных лидеров сваливать вину на Кремль, прикрывая собственные ошибки, и обозначил 11 "грехов", в которых обвиняют Россию."НАШИ ГРЕХИ (в чем виновата Россия): в безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится все живое. В провоцировании введения "адских санкций" против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям", — написал он в Telegram-канале.Помимо этого, добавил Медведев, именно рука Кремля заставляет президента США Джо Байдена путать слова, мешает найти выход из комнаты и вынуждает читать технические примечания по тексту суфлера. Среди прочих провинностей России он также назвал то, что в Америке можно голосовать по почте, а также то, что канцлера Германии Олафа Шольца обозвали "обиженной ливерной колбасой".Замглавы Совбеза также причислил к грехам России отставки всех европейских лидеров со времен Петра I, манипулирование общественным мнением за счет произведений русской литературы и симфонической музыки, "которые некритично потребляют доверчивые европейцы". Также, по его мнению, именно "российские наймиты" стоят за убийством Гая Юлия Цезаря, которое организовали для того, чтобы расколоть западный мир и продвигать в нем антилиберальные ценности.В последнем пункте он обозначил "ничем не спровоцированный упреждающий метеоритный удар", который привел к исчезновению динозавров.При этом Медведев добавил, что список открытый и продолжает пополняться.
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в мире, дмитрий медведев, россия, совет безопасности рф
14:10 20.07.2022 (обновлено: 15:33 20.07.2022)
 
Медведев обозначил 11 "грехов", в которых обвиняют Россию

Медведев: Россию обвиняют в росте цен, жаре, поведении Байдена и гибели динозавров

© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Замглавы Совбеза Дмитрий Медведев пошутил над манерой западных лидеров сваливать вину на Кремль, прикрывая собственные ошибки, и обозначил 11 "грехов", в которых обвиняют Россию.
"НАШИ ГРЕХИ (в чем виновата Россия): в безумном подорожании бензина на всех бензоколонках США и их близких союзников. В росте цен на все продукты питания во всех магазинах на всех континентах. В одуряющей жаре на европейских курортах, от которой мучится все живое. В провоцировании введения "адских санкций" против России, которые ударили по беззащитным европейским компаниям", — написал он в Telegram-канале.
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Помимо этого, добавил Медведев, именно рука Кремля заставляет президента США Джо Байдена путать слова, мешает найти выход из комнаты и вынуждает читать технические примечания по тексту суфлера. Среди прочих провинностей России он также назвал то, что в Америке можно голосовать по почте, а также то, что канцлера Германии Олафа Шольца обозвали "обиженной ливерной колбасой".
Замглавы Совбеза также причислил к грехам России отставки всех европейских лидеров со времен Петра I, манипулирование общественным мнением за счет произведений русской литературы и симфонической музыки, "которые некритично потребляют доверчивые европейцы".
Также, по его мнению, именно "российские наймиты" стоят за убийством Гая Юлия Цезаря, которое организовали для того, чтобы расколоть западный мир и продвигать в нем антилиберальные ценности.
В последнем пункте он обозначил "ничем не спровоцированный упреждающий метеоритный удар", который привел к исчезновению динозавров.
При этом Медведев добавил, что список открытый и продолжает пополняться.
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