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GT: Китай и США в шаге от большой войны из-за одного решения Байдена - РИА Новости, 20.07.2022
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GT: Китай и США в шаге от большой войны из-за одного решения Байдена
GT: Китай и США в шаге от большой войны из-за одного решения Байдена - РИА Новости, 20.07.2022
GT: Китай и США в шаге от большой войны из-за одного решения Байдена
Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:56
2022-07-20T16:56
в мире
китай
тайвань
сша
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей неотъемлемой территорией. Об этом пишет Global Times со ссылкой на экспертов.Ранее газета Financial Times сообщала, что Пелоси посетит остров в августе. По мнению китайских специалистов, такой шаг со стороны Соединенных Штатов будет рассматриваться как провокация стратегического уровня. Пекин может дать военный ответ на действия американских властей, а последствия для Вашингтона окажутся тяжелыми, говорится в статье.Как считает научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян, в администрации Байдена недооценивают решимость Пекина в этом вопросе, поэтому идут на максимальное обострение, чтобы посмотреть на реакцию геополитического соперника. Однако, полагает ученый, военный ответ уже определен, и Пелоси должна понимать, что понесет ответственность за разжигание конфликта, быть может, более опасного, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году.Тайвань — частично признанное государство к востоку от Китайской Народной Республики. Оно возникло после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение от Коммунистической партии в гражданской войне 1945-1950 годов и перебрались на остров. В Пекине рассматривают его как неотъемлемую часть территории Китая и не признают правительство Тайбэя.
https://ria.ru/20220720/kitay-1803607962.html
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в мире, китай, тайвань, сша
16:56 20.07.2022
 
GT: Китай и США в шаге от большой войны из-за одного решения Байдена

Global Times: Китай и США в шаге от большой войны из-за решения Байдена по Тайваню

© РИА Новости / Анна Раткогло / Перейти в фотобанкБаллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в фотобанк
Баллистические ракеты средней дальности DF-17 на военном параде, приуроченном к 70-летию образования Китая, в Пекине. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Пекин может дать военный и стратегический ответ на визит спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, который Китай считает своей неотъемлемой территорией. Об этом пишет Global Times со ссылкой на экспертов.
Ранее газета Financial Times сообщала, что Пелоси посетит остров в августе. По мнению китайских специалистов, такой шаг со стороны Соединенных Штатов будет рассматриваться как провокация стратегического уровня. Пекин может дать военный ответ на действия американских властей, а последствия для Вашингтона окажутся тяжелыми, говорится в статье.
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Как считает научный сотрудник Китайской академии социальных наук Лю Сян, в администрации Байдена недооценивают решимость Пекина в этом вопросе, поэтому идут на максимальное обострение, чтобы посмотреть на реакцию геополитического соперника. Однако, полагает ученый, военный ответ уже определен, и Пелоси должна понимать, что понесет ответственность за разжигание конфликта, быть может, более опасного, чем кризис в Тайваньском проливе в 1996 году.
Тайвань — частично признанное государство к востоку от Китайской Народной Республики. Оно возникло после того, как силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши потерпели поражение от Коммунистической партии в гражданской войне 1945-1950 годов и перебрались на остров. В Пекине рассматривают его как неотъемлемую часть территории Китая и не признают правительство Тайбэя.
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