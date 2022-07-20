https://ria.ru/20220720/rekonstruktsiya-1803730947.html

В Липецке приступают к реконструкции дворца молодежи в рамках нацпроекта

В Липецке приступают к реконструкции дворца молодежи в рамках нацпроекта - РИА Новости, 20.07.2022

В Липецке приступают к реконструкции дворца молодежи в рамках нацпроекта

В ближайшее время в Липецке начнется реконструкция здания городского дворца молодежи "Октябрь", работы будут проведены в рамках нацпроекта "Культура" и... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:59

2022-07-20T14:59

2022-07-20T14:59

липецкая область

липецкая область

игорь артамонов

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ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости. В ближайшее время в Липецке начнется реконструкция здания городского дворца молодежи "Октябрь", работы будут проведены в рамках нацпроекта "Культура" и продлятся около двух лет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, на объекте будет работать местный подрядчик. В ходе работ планируется заменить кровлю и инженерные коммуникации, благоустроить прилегающую территорию. Внутри здания будет оборудован многофункциональный концертный зал для проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий, семинаров, конференций и бизнес-форумов.Артамонов отметил, что обновленное здание откроется в 2024 году. На его ремонт из бюджетов разных уровней выделены около 900 миллионов рублей. После реконструкции "Октябрь" сможет принимать более 700 посетителей единовременно. Здание будет доступно для маломобильных граждан.

https://ria.ru/20220112/rekonstruktsiya-1767571181.html

липецкая область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

липецкая область, игорь артамонов