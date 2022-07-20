https://ria.ru/20220720/rekonstruktsiya-1803730947.html
В Липецке приступают к реконструкции дворца молодежи в рамках нацпроекта
В Липецке приступают к реконструкции дворца молодежи в рамках нацпроекта - РИА Новости, 20.07.2022
В Липецке приступают к реконструкции дворца молодежи в рамках нацпроекта
В ближайшее время в Липецке начнется реконструкция здания городского дворца молодежи "Октябрь", работы будут проведены в рамках нацпроекта "Культура" и... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:59
2022-07-20T14:59
2022-07-20T14:59
липецкая область
липецкая область
игорь артамонов
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ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости. В ближайшее время в Липецке начнется реконструкция здания городского дворца молодежи "Октябрь", работы будут проведены в рамках нацпроекта "Культура" и продлятся около двух лет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.По его словам, на объекте будет работать местный подрядчик. В ходе работ планируется заменить кровлю и инженерные коммуникации, благоустроить прилегающую территорию. Внутри здания будет оборудован многофункциональный концертный зал для проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий, семинаров, конференций и бизнес-форумов.Артамонов отметил, что обновленное здание откроется в 2024 году. На его ремонт из бюджетов разных уровней выделены около 900 миллионов рублей. После реконструкции "Октябрь" сможет принимать более 700 посетителей единовременно. Здание будет доступно для маломобильных граждан.
https://ria.ru/20220112/rekonstruktsiya-1767571181.html
липецкая область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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липецкая область, игорь артамонов
ЛИПЕЦК, 20 июл - РИА Новости.
В ближайшее время в Липецке
начнется реконструкция здания городского дворца молодежи "Октябрь", работы будут проведены в рамках нацпроекта "Культура" и продлятся около двух лет, сообщил губернатор региона Игорь Артамонов.
По его словам, на объекте будет работать местный подрядчик. В ходе работ планируется заменить кровлю и инженерные коммуникации, благоустроить прилегающую территорию. Внутри здания будет оборудован многофункциональный концертный зал для проведения различных массовых культурно-досуговых мероприятий, семинаров, конференций и бизнес-форумов.
Артамонов отметил, что обновленное здание откроется в 2024 году. На его ремонт из бюджетов разных уровней выделены около 900 миллионов рублей. После реконструкции "Октябрь" сможет принимать более 700 посетителей единовременно. Здание будет доступно для маломобильных граждан.
"Все конструкции значительно изношены. А планировка здания, откровенно говоря, устарела. Внешний облик изменится не сильно, мы сохраним узнаваемые очертания, внутри сделаем перепланировку. Все конструкции будут усилены", – сказал Артамонов.