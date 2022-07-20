https://ria.ru/20220720/razminirovanie-1803663269.html

Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя

Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 20.07.2022

Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя

Саперы международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации начали разминирование в аэропорту Мариуполя, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:51

2022-07-20T11:51

2022-07-20T11:51

специальная военная операция на украине

в мире

мариуполь

донецкая народная республика

вооруженные силы рф

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МАРИУПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации начали разминирование в аэропорту Мариуполя, рассказал РИА Новости командир группы разминирования, старший лейтенант Амир Шахбанов."Получили задачу на разминирование местности аэропорта площадью 230 квадратных километров", - сказал Шахбанов.Также он пояснил, что с такими задачами сталкиваются регулярно, в основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы."Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", - добавил Шахбанов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы рф