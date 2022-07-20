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Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/razminirovanie-1803663269.html
Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя
Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя - РИА Новости, 20.07.2022
Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя
Саперы международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации начали разминирование в аэропорту Мариуполя, рассказал РИА Новости командир... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:51
2022-07-20T11:51
специальная военная операция на украине
в мире
мариуполь
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
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МАРИУПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации начали разминирование в аэропорту Мариуполя, рассказал РИА Новости командир группы разминирования, старший лейтенант Амир Шахбанов."Получили задачу на разминирование местности аэропорта площадью 230 квадратных километров", - сказал Шахбанов.Также он пояснил, что с такими задачами сталкиваются регулярно, в основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы."Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", - добавил Шахбанов.На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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в мире, мариуполь, донецкая народная республика, вооруженные силы рф
11:51 20.07.2022
 
Российские саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя

Лейтенант Шахбанов: саперы начали разминирование аэропорта Мариуполя

© РИА Новости / Виктор Антонюк / Перейти в фотобанкОсвобожденный Мариупольский аэропорт
Освобожденный Мариупольский аэропорт - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Освобожденный Мариупольский аэропорт. Архивное фото
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МАРИУПОЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Саперы международного противоминного центра Вооруженных сил Российской Федерации начали разминирование в аэропорту Мариуполя, рассказал РИА Новости командир группы разминирования, старший лейтенант Амир Шахбанов.
"Получили задачу на разминирование местности аэропорта площадью 230 квадратных километров", - сказал Шахбанов.
Также он пояснил, что с такими задачами сталкиваются регулярно, в основном встречаются минометные боеприпасы, снаряды, мины, гранаты и стрелковые боеприпасы.
"Разминируем местность для того, чтобы аэропорт в дальнейшем начал функционировать", - добавил Шахбанов.
На момент провозглашения ДНР в 2014 году Мариуполь с населением около 450 тысяч человек входил в состав республики как второй по численности город после Донецка. Однако в июне того же года украинские силовики захватили Мариуполь в ходе карательной операции. Двадцатого мая 2022 года Минобороны РФ сообщило о полном освобождении города - подземные сооружения комбината "Азовсталь", где скрывались боевики полка "Азов" (против которых в РФ возбуждены уголовные дела) и украинские военные, перешли под контроль российских Вооруженных сил.
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