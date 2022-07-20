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Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция - РИА Новости, 20.07.2022
Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:48
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Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
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60
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LIVE: Путин на пленарном заседании "Сильные идеи для нового времени"
LIVE: Путин на пленарном заседании "Сильные идеи для нового времени"
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владимир путин, видео, агентство стратегических инициатив (аси)
Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
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14:48 20.07.2022 (обновлено: 16:17 20.07.2022)
 

Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция

Читать ria.ru в
Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
 
Владимир ПутинАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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