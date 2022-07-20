https://ria.ru/20220720/putin-1803729029.html
Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция - РИА Новости, 20.07.2022
Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:48
2022-07-20T14:48
2022-07-20T16:17
владимир путин
агентство стратегических инициатив (аси)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803628760_0:31:600:369_1920x0_80_0_0_2bf2e90b8d6cdbd23c13473a1771791d.jpg
Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803628760_34:0:567:400_1920x0_80_0_0_4e8982e46803a5fed0c6078a0d523f2a.jpg
LIVE: Путин на пленарном заседании "Сильные идеи для нового времени"
LIVE: Путин на пленарном заседании "Сильные идеи для нового времени"
2022-07-20T14:48
true
PT115M43S
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, видео, агентство стратегических инициатив (аси)
Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.
2022-07-20T14:48
true
PT115M43S
14:48 20.07.2022 (обновлено: 16:17 20.07.2022)
Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция
Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.