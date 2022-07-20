https://ria.ru/20220720/putin-1803729029.html

Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция

Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция - РИА Новости, 20.07.2022

Путин участвует в заседании "Сильные идеи для нового времени". Трансляция

Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:48

2022-07-20T14:48

2022-07-20T16:17

владимир путин

агентство стратегических инициатив (аси)

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Владимир Путин участвует в пленарном заседании форума "Сильные идеи для нового времени" Агентства стратегических инициатив.

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2022

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владимир путин, видео, агентство стратегических инициатив (аси)