https://ria.ru/20220720/puteshestviya-1803696425.html

Туроператоры подсчитали долги клиентам за несостоявшиеся в пандемию поездки

Туроператоры подсчитали долги клиентам за несостоявшиеся в пандемию поездки - РИА Новости, 20.07.2022

Туроператоры подсчитали долги клиентам за несостоявшиеся в пандемию поездки

Общий объем обязательств туроператоров перед путешественниками за не состоявшиеся с начала пандемии поездки оценивается в сумму от восьми до девяти миллиардов... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:01

2022-07-20T16:01

2022-07-20T16:01

туризм

туризм

новости - туризм

владимир путин

россия

турция

египет

ассоциация туроператоров россии (атор)

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Общий объем обязательств туроператоров перед путешественниками за не состоявшиеся с начала пандемии поездки оценивается в сумму от восьми до девяти миллиардов рублей, сообщает АТОР.По экспертным оценкам, задолженность сейчас составляет четыре-пять миллиардов рублей. В совокупности с "ковидными" турами, приобретенными до 31 марта 2020 года, общий объем обязательств туроператоров оценивается в восемь-девять миллиардов рублей.Ситуация с возвратами и заменой туров на равнозначный продукт сейчас усугубляется серьезным дефицитом авиаперевозки на открытых зарубежных направлениях (Турция, Египет, ОАЭ) и невозможностью переноса на множество стран, фактически закрытых для российского рынка, добавили в АТОР.Вопрос возмещения денежных средств за туры, отмененные после 24 февраля, подняли на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что все средства должны быть возвращены покупателям до конца 2022 года.

https://ria.ru/20220718/oteli-1802510376.html

россия

турция

египет

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Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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