https://ria.ru/20220720/puteshestviya-1803696425.html
Туроператоры подсчитали долги клиентам за несостоявшиеся в пандемию поездки
Туроператоры подсчитали долги клиентам за несостоявшиеся в пандемию поездки - РИА Новости, 20.07.2022
Туроператоры подсчитали долги клиентам за несостоявшиеся в пандемию поездки
Общий объем обязательств туроператоров перед путешественниками за не состоявшиеся с начала пандемии поездки оценивается в сумму от восьми до девяти миллиардов... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:01
2022-07-20T16:01
2022-07-20T16:01
туризм
туризм
новости - туризм
владимир путин
россия
турция
египет
ассоциация туроператоров россии (атор)
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Общий объем обязательств туроператоров перед путешественниками за не состоявшиеся с начала пандемии поездки оценивается в сумму от восьми до девяти миллиардов рублей, сообщает АТОР.По экспертным оценкам, задолженность сейчас составляет четыре-пять миллиардов рублей. В совокупности с "ковидными" турами, приобретенными до 31 марта 2020 года, общий объем обязательств туроператоров оценивается в восемь-девять миллиардов рублей.Ситуация с возвратами и заменой туров на равнозначный продукт сейчас усугубляется серьезным дефицитом авиаперевозки на открытых зарубежных направлениях (Турция, Египет, ОАЭ) и невозможностью переноса на множество стран, фактически закрытых для российского рынка, добавили в АТОР.Вопрос возмещения денежных средств за туры, отмененные после 24 февраля, подняли на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что все средства должны быть возвращены покупателям до конца 2022 года.
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, владимир путин, россия, турция, египет, ассоциация туроператоров россии (атор), федеральное агентство по туризму (ростуризм), дмитрий чернышенко, туристы
Туроператоры подсчитали долги клиентам за несостоявшиеся в пандемию поездки
АТОР: туроператоры должны клиентам более восьми миллиардов рублей за отмененные поездки
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Общий объем обязательств туроператоров перед путешественниками за не состоявшиеся с начала пандемии поездки оценивается в сумму от восьми до девяти миллиардов рублей, сообщает АТОР.
По экспертным оценкам, задолженность сейчас составляет четыре-пять миллиардов рублей. В совокупности с "ковидными" турами, приобретенными до 31 марта 2020 года, общий объем обязательств туроператоров оценивается в восемь-девять миллиардов рублей.
"Чтобы избежать дестабилизации рынка, для полного погашения задолженности до конца 2022 года необходима прямая поддержка государства", — пояснили в ассоциации.
Ситуация с возвратами и заменой туров на равнозначный продукт сейчас усугубляется серьезным дефицитом авиаперевозки на открытых зарубежных направлениях (Турция, Египет, ОАЭ) и невозможностью переноса на множество стран, фактически закрытых для российского рынка, добавили в АТОР.
Вопрос возмещения денежных средств за туры, отмененные после 24 февраля, подняли на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам у президента РФ Владимира Путина. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко сказал, что все средства должны быть возвращены покупателям до конца 2022 года.