https://ria.ru/20220720/provokatsiya-1803625117.html

В ЛНР сообщили о готовящейся провокации Киева в Славянске

В ЛНР сообщили о готовящейся провокации Киева в Славянске - РИА Новости, 20.07.2022

В ЛНР сообщили о готовящейся провокации Киева в Славянске

В городе Славянске готовятся украинские провокации и постановки для выявления "коллаборантов", заявил глава представительства Луганской Народной Республики в РФ РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:30

2022-07-20T09:30

2022-07-20T09:38

специальная военная операция на украине

в мире

славянск

луганская народная республика

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783572792_0:129:3184:1920_1920x0_80_0_0_6a55539edc31b2e60bf63a0abdd66948.jpg

ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. В городе Славянске готовятся украинские провокации и постановки для выявления "коллаборантов", заявил глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник."В Славянске готовятся украинские провокации и постановки для выявления "коллаборантов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.Глава представительства отметил, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую военную форму и с георгиевскими лентами, которые "разгуливаются по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями"."В Славянске союзных войск пока нет, и подходить к таким ряженым просто опасно", - предупредил Мирошник.По его словам, не исключено, что украинские боевики будут также устраивать постановочные съемки с якобы "обстрелами городских районов, уничтожением зданий из якобы российской техники", обстрелами мест выдачи гуманитарной помощи.Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

https://ria.ru/20220720/kapitulyatsiya-1803590842.html

славянск

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, славянск, луганская народная республика, украина