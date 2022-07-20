09:30 20.07.2022 (обновлено: 09:38 20.07.2022)
В ЛНР сообщили о готовящейся провокации Киева в Славянске
Глава представительства ЛНР в России Мирошник сообщил о готовящейся провокации в Славянске
Ополченцы на въезде в город Славянск.. Архивное фото
ЛУГАНСК, 20 июл - РИА Новости. В городе Славянске готовятся украинские провокации и постановки для выявления "коллаборантов", заявил глава представительства Луганской Народной Республики в РФ Родион Мирошник.
"В Славянске готовятся украинские провокации и постановки для выявления "коллаборантов", - написал Мирошник в своем Telegram-канале.
Глава представительства отметил, что в городе в нескольких районах замечены группы боевиков, переодетых в российскую военную форму и с георгиевскими лентами, которые "разгуливаются по городу, чувствуют себя вольготно, позируют перед местными жителями".
"В Славянске союзных войск пока нет, и подходить к таким ряженым просто опасно", - предупредил Мирошник.
По его словам, не исключено, что украинские боевики будут также устраивать постановочные съемки с якобы "обстрелами городских районов, уничтожением зданий из якобы российской техники", обстрелами мест выдачи гуманитарной помощи.
Российские войска продвигаются вперед на севере ДНР. Полностью освобождена Луганская Народная Республика - взяты города Лисичанск и Северодонецк, которые стали последними очагами сопротивления украинских войск в ЛНР. Союзные силы продвигаются к Харькову и Славянску. Среди украинских военных растет число дезертиров и уклоняющихся от участия в боевых действиях.
В результате наступления российской группировке войск удалось полностью отрезать Украину от Азовского моря, а также соединить подконтрольные ВС РФ территории Херсонской и Запорожской областей с ДНР.