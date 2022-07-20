https://ria.ru/20220720/proizvodstvo-1803679515.html

На Ставрополье растет производство пищевой продукции

На Ставрополье растет производство пищевой продукции - РИА Новости, 20.07.2022

На Ставрополье растет производство пищевой продукции

Пищевая промышленность Ставропольского края в этом году не только сохранила позиции по производству основных продуктов питания, но и нарастила объемы в целом, в РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T12:43

2022-07-20T12:43

2022-07-20T12:43

ставропольский край

ставропольский край

экономика

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СТАВРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Пищевая промышленность Ставропольского края в этом году не только сохранила позиции по производству основных продуктов питания, но и нарастила объемы в целом, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", заявил председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.Так, оборот организаций по производству пищевых продуктов и напитков за первое полугодие текущего года достиг 68,3 миллиарда рублей, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля в краевом промышленном обороте достигает 35%. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись предприятия во втором квартале, отмечается положительная динамика по производству ряда продовольственных товаров. "Наиболее значимым результатом считаю значительный рост объемов производства муки – в 1,4 раза, что соответствует 183,5 тысячи тонн, и макаронных изделий – в 1,8 раза – 27,7 тысячи тонн. Здесь сыграло роль увеличение экспортных поставок муки в 8 раз: экспортировано 36,1 тысячи тонн; макаронных изделий – в полтора раза: экспортировано 5,1 тысячи тонн. Эта тенденция наблюдается на фоне возросшего спроса на мировом рынке в марте-апреле", - отметил Полюбин. По его словам, в настоящее время фактическое производство продуктов питания в Ставропольском крае, без учета вывоза, превышает рекомендуемые объемы потребления. По производству мяса и субпродуктов превышение в два раза, по хлебу и хлебобулочные изделиям, крупе, макаронным изделиям и муке – в 1,9 раза, маслу растительному – в 2,8 раза, маслу сливочному – в полтора раза.

https://ria.ru/20220701/moloko-1799591810.html

https://ria.ru/20220706/klubnika-1800610234.html

ставропольский край

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

ставропольский край, экономика