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На Ставрополье растет производство пищевой продукции - РИА Новости, 20.07.2022
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На Ставрополье растет производство пищевой продукции
На Ставрополье растет производство пищевой продукции - РИА Новости, 20.07.2022
На Ставрополье растет производство пищевой продукции
Пищевая промышленность Ставропольского края в этом году не только сохранила позиции по производству основных продуктов питания, но и нарастила объемы в целом, в РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T12:43
2022-07-20T12:43
ставропольский край
ставропольский край
экономика
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СТАВРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Пищевая промышленность Ставропольского края в этом году не только сохранила позиции по производству основных продуктов питания, но и нарастила объемы в целом, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", заявил председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.Так, оборот организаций по производству пищевых продуктов и напитков за первое полугодие текущего года достиг 68,3 миллиарда рублей, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля в краевом промышленном обороте достигает 35%. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись предприятия во втором квартале, отмечается положительная динамика по производству ряда продовольственных товаров. "Наиболее значимым результатом считаю значительный рост объемов производства муки – в 1,4 раза, что соответствует 183,5 тысячи тонн, и макаронных изделий – в 1,8 раза – 27,7 тысячи тонн. Здесь сыграло роль увеличение экспортных поставок муки в 8 раз: экспортировано 36,1 тысячи тонн; макаронных изделий – в полтора раза: экспортировано 5,1 тысячи тонн. Эта тенденция наблюдается на фоне возросшего спроса на мировом рынке в марте-апреле", - отметил Полюбин. По его словам, в настоящее время фактическое производство продуктов питания в Ставропольском крае, без учета вывоза, превышает рекомендуемые объемы потребления. По производству мяса и субпродуктов превышение в два раза, по хлебу и хлебобулочные изделиям, крупе, макаронным изделиям и муке – в 1,9 раза, маслу растительному – в 2,8 раза, маслу сливочному – в полтора раза.
https://ria.ru/20220701/moloko-1799591810.html
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ставропольский край, экономика
12:43 20.07.2022
 

На Ставрополье растет производство пищевой продукции

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПроизводство макаронных изделий
Производство макаронных изделий - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Производство макаронных изделий. Архивное фото
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СТАВРОПОЛЬ, 20 июл – РИА Новости. Пищевая промышленность Ставропольского края в этом году не только сохранила позиции по производству основных продуктов питания, но и нарастила объемы в целом, в том числе за счет реализации краевой госпрограммы "Развитие пищевой и перерабатывающей промышленности, потребительского рынка", заявил председатель краевого комитета по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Денис Полюбин.
Так, оборот организаций по производству пищевых продуктов и напитков за первое полугодие текущего года достиг 68,3 миллиарда рублей, что на 16,3% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Доля в краевом промышленном обороте достигает 35%.
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1 июля, 15:11Ставропольский край
Ставрополье увеличило производство молока на 8%
Несмотря на сложности, с которыми столкнулись предприятия во втором квартале, отмечается положительная динамика по производству ряда продовольственных товаров.
"Наиболее значимым результатом считаю значительный рост объемов производства муки – в 1,4 раза, что соответствует 183,5 тысячи тонн, и макаронных изделий – в 1,8 раза – 27,7 тысячи тонн. Здесь сыграло роль увеличение экспортных поставок муки в 8 раз: экспортировано 36,1 тысячи тонн; макаронных изделий – в полтора раза: экспортировано 5,1 тысячи тонн. Эта тенденция наблюдается на фоне возросшего спроса на мировом рынке в марте-апреле", - отметил Полюбин.
По его словам, в настоящее время фактическое производство продуктов питания в Ставропольском крае, без учета вывоза, превышает рекомендуемые объемы потребления. По производству мяса и субпродуктов превышение в два раза, по хлебу и хлебобулочные изделиям, крупе, макаронным изделиям и муке – в 1,9 раза, маслу растительному – в 2,8 раза, маслу сливочному – в полтора раза.
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