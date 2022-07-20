https://ria.ru/20220720/prestupleniya-1803727387.html

Преступления украинских боевиков носят системный характер, заявили в ДНР

Преступления украинских боевиков носят системный характер, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.07.2022

Преступления украинских боевиков носят системный характер, заявили в ДНР

Геноцид русского населения, пытки, изнасилования и другие преступления украинских боевиков носят системный характер, заявила РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:43

2022-07-20T14:43

2022-07-20T14:43

специальная военная операция на украине

в мире

украина

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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Геноцид русского населения, пытки, изнасилования и другие преступления украинских боевиков носят системный характер, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной республики Елена Шишкина."Я не буду говорить о бытовых, криминальных преступлениях лиц, входящих в незаконные вооруженные формирования Украины. Если говорить о массовости и системности, то это, конечно же, геноцид русского населения, взятие в заложники мирного населения, это использование мирного населения в качестве щита, использование рабского труда. Побои, истязания, пытки, изнасилования, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью… Они не выбирали своих жертв. Это и малолетние дети, старики и женщины… Люди с освобожденных территорий сейчас дают такие показания", - сказала Шишкина.

https://ria.ru/20220720/donbass-1803711437.html

украина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, украина