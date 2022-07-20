https://ria.ru/20220720/prestupleniya-1803727387.html
Преступления украинских боевиков носят системный характер, заявили в ДНР
Преступления украинских боевиков носят системный характер, заявили в ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
Преступления украинских боевиков носят системный характер, заявили в ДНР
Геноцид русского населения, пытки, изнасилования и другие преступления украинских боевиков носят системный характер, заявила РИА Новости председатель комитета... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:43
2022-07-20T14:43
2022-07-20T14:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Геноцид русского населения, пытки, изнасилования и другие преступления украинских боевиков носят системный характер, заявила РИА Новости председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной республики Елена Шишкина."Я не буду говорить о бытовых, криминальных преступлениях лиц, входящих в незаконные вооруженные формирования Украины. Если говорить о массовости и системности, то это, конечно же, геноцид русского населения, взятие в заложники мирного населения, это использование мирного населения в качестве щита, использование рабского труда. Побои, истязания, пытки, изнасилования, убийства, причинение тяжкого вреда здоровью… Они не выбирали своих жертв. Это и малолетние дети, старики и женщины… Люди с освобожденных территорий сейчас дают такие показания", - сказала Шишкина.
https://ria.ru/20220720/donbass-1803711437.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина
Преступления украинских боевиков носят системный характер, заявили в ДНР
В Народном совете ДНР заявили, что преступления киевских боевиков носят системный характер