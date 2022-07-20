Мэр Лондона рассказал о работе пожарных во время рекордной жары
Мэр Лондона Хан назвал вторник самым напряженным днем для пожарных после Второй мировой
Пожар в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что вторник стал самым напряженным днем для пожарной службы Лондона со времен Второй мировой войны.
В Великобритании установилась аномальная жара, в связи с чем в стране впервые в истории объявили красный уровень опасности. Во вторник температура в районе аэропорта Хитроу превысила 40 градусов, побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений.
"Вчера (вторник) был самым напряженным днем для пожарной службы Лондона со времен Второй мировой войны. В обычный день пожарная служба получает… около 350 звонков, в загруженный день – 500, вчера они получили более 2600 звонков", - сказал он в эфире телеканала Sky News.
Хан также добавил, что за прошедшие сутки в результате пожаров в Лондоне было разрушено 41 домовладение. Ранее он назвал ситуацию с пожарами в городе "критической" и призвал горожан отказаться от проведения барбекю.
Крупный пожар, по сообщениям телеканала, произошел во вторник в дерене Веннингтон в Большом Лондоне, возгорание началось предположительно на поле возле жилого комплекса, а затем пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. Все жители деревни были эвакуированы.
Опасная ситуация во вторник также сложилась в Дартфорде и Эшфорде в графстве Кент, расположенном на юго-востоке Англии. Там пламя охватило длинный ряд деревьев и несколько стоящих рядом автомобилей. Позже пожарным пришлось тушить пожар площадью в один гектар на кукурузном поле на Ширехолл Роуд в Дартфорде, отмечается в сообщении.
Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.
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