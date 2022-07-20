https://ria.ru/20220720/pozharnye-1803653587.html

Мэр Лондона рассказал о работе пожарных во время рекордной жары

Мэр Лондона рассказал о работе пожарных во время рекордной жары - РИА Новости, 20.07.2022

Мэр Лондона рассказал о работе пожарных во время рекордной жары

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что вторник стал самым напряженным днем для пожарной службы Лондона со времен Второй мировой войны. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:27

2022-07-20T11:27

2022-07-20T11:27

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Мэр Лондона Садик Хан заявил, что вторник стал самым напряженным днем для пожарной службы Лондона со времен Второй мировой войны.В Великобритании установилась аномальная жара, в связи с чем в стране впервые в истории объявили красный уровень опасности. Во вторник температура в районе аэропорта Хитроу превысила 40 градусов, побив абсолютный температурный рекорд за всю историю наблюдений."Вчера (вторник) был самым напряженным днем для пожарной службы Лондона со времен Второй мировой войны. В обычный день пожарная служба получает… около 350 звонков, в загруженный день – 500, вчера они получили более 2600 звонков", - сказал он в эфире телеканала Sky News.Хан также добавил, что за прошедшие сутки в результате пожаров в Лондоне было разрушено 41 домовладение. Ранее он назвал ситуацию с пожарами в городе "критической" и призвал горожан отказаться от проведения барбекю.Крупный пожар, по сообщениям телеканала, произошел во вторник в дерене Веннингтон в Большом Лондоне, возгорание началось предположительно на поле возле жилого комплекса, а затем пламя перекинулось на жилые дома и хозяйственные постройки. Все жители деревни были эвакуированы.Опасная ситуация во вторник также сложилась в Дартфорде и Эшфорде в графстве Кент, расположенном на юго-востоке Англии. Там пламя охватило длинный ряд деревьев и несколько стоящих рядом автомобилей. Позже пожарным пришлось тушить пожар площадью в один гектар на кукурузном поле на Ширехолл Роуд в Дартфорде, отмечается в сообщении.Высокая температура привела к увеличению количества пожаров и других инцидентов. В понедельник охватившей Британию жары не выдержала ВПП на базе "Брайз-Нортон" в Оксфордшире – крупнейшей в королевстве. В частности, сообщалось, что загорелся военный полигон и была приостановлена работа ключевой авиабазы ВВС Британии "Крануэлл" в Линкольншире из-за размягчившегося покрытия взлетно-посадочной полосы.

https://ria.ru/20220720/zhara-1803650689.html

https://ria.ru/20220719/zhara-1803313280.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, лондон, великобритания