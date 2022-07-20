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Более 5 тысяч домов Подмосковья не готовы к осенне-зимнему периоду

Более 5 тысяч домов Подмосковья не готовы к осенне-зимнему периоду - РИА Новости, 20.07.2022

Более 5 тысяч домов Подмосковья не готовы к осенне-зимнему периоду

Более пяти тысяч многоквартирных домов Московской области имеют нарушения в подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T17:41

2022-07-20T17:41

2022-07-20T17:41

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

госжилинспекция московской области

госжилинспекция

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КРАСНОГОРСК, 20 июл – РИА Новости. Более пяти тысяч многоквартирных домов Московской области имеют нарушения в подготовке к осенне-зимнему периоду 2022-2023 года, говорится в сообщении Госжлинспекции Подмосковья.Согласно справке пресс-службы, по состоянию на 20 июля Государственная жилищная инспекция Московской области проверила более 12,5 тысяч домов."Это 67% МКД, которые на данный момент имеют подписанные паспорта готовности, и 23% всего многоквартирного жилфонда Подмосковья. По предварительным результатам, различного рода нарушения выявлены в 43% проверенных домов", - приводятся слова главы ведомства Ольги Фединой.Она также добавила, что надзорное ведомство проверило на данный момент более 17,5 тысяч паспортов готовности МКД к зиме, которые размещены в автоматизированной системе АИС ГЖИ. Различные недочеты выявлены в 18% документов, они отправлены на доработку. Основные нарушения: неполная информация о подготовке конструктивных элементов дома, а также недостающие подписи кого-то из членов приемочных комиссий.

https://ria.ru/20220718/gazifikatsiya-1803278779.html

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество, госжилинспекция московской области, госжилинспекция