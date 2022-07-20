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СМИ: полиция скупает у американцев нелегальное оружие для Украины - РИА Новости, 20.07.2022
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СМИ: полиция скупает у американцев нелегальное оружие для Украины
СМИ: полиция скупает у американцев нелегальное оружие для Украины - РИА Новости, 20.07.2022
СМИ: полиция скупает у американцев нелегальное оружие для Украины
Департамент полиции Майами в американском штате Флорида решил оказать военную поддержку киевскому режиму, объявив о покупке у граждан огнестрельного оружия для... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:46
2022-07-20T17:14
украина
майами
донбасс
нато
ак-47
в мире
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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Департамент полиции Майами в американском штате Флорида решил оказать военную поддержку киевскому режиму, объявив о покупке у граждан огнестрельного оружия для последующей отправки на Украину, пишет The Washington Post.Как сообщили журналисты, американцы могут получить по 50 долларов за пистолеты, 100 долларов — за дробовики и 150 долларов — за "мощные винтовки", такие как АК-47 или AR-15. При этом в ведомстве намеренно "не задают вопросов" о происхождении приобретаемых пистолетов, дробовиков и даже штурмовых винтовок, поскольку полиция таким образом собирается заодно снизить число нелегального оружия в городе."Полиция собрала 68 единиц оружия, сказал начальник полиции Майами Мануэль Моралес, добавив, что "лишь некоторые из них пригодны для отправки нашим друзьям на Украине". &lt;...&gt; Оружие, собранное в Майами, также, вероятно, не соответствует тому, что, по словам украинских властей, им нужно, поскольку они ищут более совершенные системы вооружения и боеприпасы", — пояснили авторы статьи.Кроме того, неясно, как именно власти собираются отправить собранное оружие, ведь это возможно только при наличии соответствующей лицензии на экспорт оружия, отметило СМИ.Читатели газеты также выразили скепсис по поводу инициативы полиции. В первую очередь многих заинтересовала низкая цена, которую ведомство предложило за оружие."Удивительно, что полиция Майами вообще получила оружие по этой программе, предложив всего десять процентов от его стоимости. Я думаю, что большинство сданных пистолетов были старыми, сломанными и заржавевшими", — написал CDN_USA."А как насчет большой переплавки оружия? Нам нужно уничтожать оружие, а не распространять его по всему миру. Давайте посмотрим правде в глаза, мы — мировые поставщики оружия", — написал комментатор с никнеймом AII4114AII."Это была афера с самого начала. Полиция Майами даже не пыталась получить экспортную лицензию, пока СМИ не начали задавать вопросы, и их программа все равно нарушила бы закон штата. Это все плохо продуманный трюк для пиара. Программы выкупа оружия никак не влияют на уровень преступности или насилия. Просто несколько человек получают деньги за сломанное или устаревшее оружие, а толпа активистов делает вид, что происходит что-то значительное", — резюмировал Steve L.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину вооружением. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боевой техникой станут законными целями для военных.
https://ria.ru/20220719/ukraina-1803539628.html
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украина, майами, донбасс, нато, ак-47, в мире
16:46 20.07.2022 (обновлено: 17:14 20.07.2022)
 
СМИ: полиция скупает у американцев нелегальное оружие для Украины

WP: полиция Майами выкупила у жителей огнестрельное оружие для военной помощи Украине

© AP Photo / Elaine ThompsonДевушка с автоматической винтовкой в магазине по продаже оружия в США
Девушка с автоматической винтовкой в магазине по продаже оружия в США - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Elaine Thompson
Девушка с автоматической винтовкой в магазине по продаже оружия в США
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Департамент полиции Майами в американском штате Флорида решил оказать военную поддержку киевскому режиму, объявив о покупке у граждан огнестрельного оружия для последующей отправки на Украину, пишет The Washington Post.
Как сообщили журналисты, американцы могут получить по 50 долларов за пистолеты, 100 долларов — за дробовики и 150 долларов — за "мощные винтовки", такие как АК-47 или AR-15. При этом в ведомстве намеренно "не задают вопросов" о происхождении приобретаемых пистолетов, дробовиков и даже штурмовых винтовок, поскольку полиция таким образом собирается заодно снизить число нелегального оружия в городе.
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"Полиция собрала 68 единиц оружия, сказал начальник полиции Майами Мануэль Моралес, добавив, что "лишь некоторые из них пригодны для отправки нашим друзьям на Украине". <...> Оружие, собранное в Майами, также, вероятно, не соответствует тому, что, по словам украинских властей, им нужно, поскольку они ищут более совершенные системы вооружения и боеприпасы", — пояснили авторы статьи.
Кроме того, неясно, как именно власти собираются отправить собранное оружие, ведь это возможно только при наличии соответствующей лицензии на экспорт оружия, отметило СМИ.
Читатели газеты также выразили скепсис по поводу инициативы полиции. В первую очередь многих заинтересовала низкая цена, которую ведомство предложило за оружие.
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"Удивительно, что полиция Майами вообще получила оружие по этой программе, предложив всего десять процентов от его стоимости. Я думаю, что большинство сданных пистолетов были старыми, сломанными и заржавевшими", — написал CDN_USA.

"Только 150 долларов за AR15 или AK47? Они в оружейном магазине стоят больше 1200 долларов! Пятьдесят долларов за полуавтоматический пистолет стоимостью 700 долларов? Вы кого дурите?!" — возмутился Michael A. Evans.

"А как насчет большой переплавки оружия? Нам нужно уничтожать оружие, а не распространять его по всему миру. Давайте посмотрим правде в глаза, мы — мировые поставщики оружия", — написал комментатор с никнеймом AII4114AII.
"Как эти ребята не понимают, что оружие, идущее на Украину, во многих случаях попадает на черный рынок? И почему они считают, что наводнять Украину оружием — нормально, а Флориду — нет? Что, по их мнению, произойдет со всем этим оружием, отправленным на Украину, когда все закончится, неужели они думают, что все оно будет просто уничтожено где-нибудь в яме?" — задался вопросом OnePep.
"Это была афера с самого начала. Полиция Майами даже не пыталась получить экспортную лицензию, пока СМИ не начали задавать вопросы, и их программа все равно нарушила бы закон штата. Это все плохо продуманный трюк для пиара. Программы выкупа оружия никак не влияют на уровень преступности или насилия. Просто несколько человек получают деньги за сломанное или устаревшее оружие, а толпа активистов делает вид, что происходит что-то значительное", — резюмировал Steve L.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину вооружением. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупредили, что склады с боевой техникой станут законными целями для военных.
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