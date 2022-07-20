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ВСУ обстреливают приграничные территории Курской области - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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ВСУ обстреливают приграничные территории Курской области
ВСУ обстреливают приграничные территории Курской области - РИА Новости, 20.07.2022
ВСУ обстреливают приграничные территории Курской области
Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий, под огнем находится КПП Крупец. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:23
2022-07-20T09:26
специальная военная операция на украине
курская область
вооруженные силы украины
роман старовойт
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий, под огнем находится КПП Крупец."Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт
09:23 20.07.2022 (обновлено: 09:26 20.07.2022)
 
ВСУ обстреливают приграничные территории Курской области

Курский губернатор Старовойт сообщил об артобстрелах приграничных территорий региона ВСУ

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий, под огнем находится КПП Крупец.
"Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьВооруженные силы УкраиныРоман Старовойт
 
 
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