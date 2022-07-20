https://ria.ru/20220720/obstrely-1803623887.html

ВСУ обстреливают приграничные территории Курской области

ВСУ обстреливают приграничные территории Курской области - РИА Новости, 20.07.2022

ВСУ обстреливают приграничные территории Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий, под огнем находится КПП Крупец. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:23

2022-07-20T09:23

2022-07-20T09:26

специальная военная операция на украине

курская область

вооруженные силы украины

роман старовойт

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил, что со стороны Украины идет артиллерийский обстрел приграничных территорий, под огнем находится КПП Крупец."Артиллерийский обстрел приграничных территорий Рыльского района идет со стороны Украины. Под огнем противника пограничный пункт пропуска Крупец. В деревне Городище повреждения линии электропередач, здесь нет света. Обстрел продолжается, подробности сообщу позже", - написал Старовойт в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220720/plennye-1803461706.html

курская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

курская область, вооруженные силы украины, роман старовойт