https://ria.ru/20220720/obstrely-1803623795.html
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 437 боеприпасов, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:23
2022-07-20T09:23
2022-07-20T09:25
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 437 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки Представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 437 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены девять домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина
09:23 20.07.2022 (обновлено: 09:25 20.07.2022)
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
В ДНР заявили, что ВСУ 67 раз за сутки обстреляли республику, выпустив 437 боеприпасов