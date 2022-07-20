https://ria.ru/20220720/obstrely-1803623795.html

Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска за минувшие сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 437 боеприпасов, сообщает представительство ДНР... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:23

2022-07-20T09:23

2022-07-20T09:25

специальная военная операция на украине

в мире

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украина

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, выпустив 437 боеприпасов, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки Представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 437 единиц различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что в результате обстрелов были повреждены девять домостроений, а также два объекта гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220719/sapery-1803579266.html

донецкая народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина