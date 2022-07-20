https://ria.ru/20220720/obstrely-1803610227.html

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T06:59

2022-07-20T06:59

2022-07-20T06:59

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в мире

донецк (днр)

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в среду представительство сообщало об обстреле Кировского района Донецка также снарядами калибром 152 миллиметра.

https://ria.ru/20220720/grad-1803609667.html

донецк (днр)

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, донецк (днр), украина