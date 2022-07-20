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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:59
2022-07-20T06:59
2022-07-20T06:59
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в среду представительство сообщало об обстреле Кировского района Донецка также снарядами калибром 152 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка