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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T06:59
2022-07-20T06:59
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Ранее в среду представительство сообщало об обстреле Кировского района Донецка также снарядами калибром 152 миллиметра.
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в мире, донецк (днр), украина
06:59 20.07.2022
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ выпустили три снаряда калибром 152 миллиметра по Киевскому району Донецка

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 06.00 (совпадает с мск) - населенный пункт Первомайское - город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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Ранее в среду представительство сообщало об обстреле Кировского района Донецка также снарядами калибром 152 миллиметра.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Украина
 
 
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