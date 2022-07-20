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Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска снова обстреляли Донецк - РИА Новости, 20.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Донецк
Украинские войска в среду в 18.10 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:42
2022-07-20T18:42
2022-07-20T18:42
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
нато
сцкк
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в среду в 18.10 мск обстреляли Петровский район Донецка, выпустив пять снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 18.10 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о четырех обстрелах Петровского района Донецка со стороны украинских войск, в том числе с применением снарядов "натовского" калибра - 155 мм.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика, нато, сцкк, ситуация в днр и лнр
Украинские войска снова обстреляли Донецк
ДНР: ВСУ выпустили пять снарядов калибра 152 миллиметра по Донецку