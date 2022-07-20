https://ria.ru/20220720/novoluganskoe-1803723558.html

Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское

Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское - РИА Новости, 20.07.2022

Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское

Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:34

2022-07-20T14:34

2022-07-20T15:52

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

эдуард басурин

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россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Поселок Артемовского района располагается на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о переходе под контроль союзных сил села Берестовое в 20 километрах от Соледара. Таким образом, в республике освобождены 255 населенных пунктов.Накануне под контроль союзных войск перешло село Старомайорское. Как рассказал представитель Народной милиции ДНР, ВСУ практически лишились возможности вести разведку беспилотниками по всей линии фронта.По данным российского Министерства обороны, украинские власти насильно мобилизуют местное население для восполнения крупных потерь в этом районе.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220720/soledar-1803703658.html

https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html

донецкая народная республика

россия

соледар

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, соледар