14:34 20.07.2022 (обновлено: 15:52 20.07.2022)
Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское
Представитель ДНР Басурин: союзные силы взяли под контроль большую часть Новолуганского
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
"Есть небольшое продвижение на севере Горловки. Это населенный пункт Новолуганское, больше половины этого населенного пункта принадлежит нам. Надеемся, что в ближайшее время он будет полностью под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.
Поселок Артемовского района располагается на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС.
Накануне под контроль союзных войск перешло село Старомайорское. Как рассказал представитель Народной милиции ДНР, ВСУ практически лишились возможности вести разведку беспилотниками по всей линии фронта.
По данным российского Министерства обороны, украинские власти насильно мобилизуют местное население для восполнения крупных потерь в этом районе.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.