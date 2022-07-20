Рейтинг@Mail.ru
Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/novoluganskoe-1803723558.html
Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское
Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское - РИА Новости, 20.07.2022
Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское
Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:34
2022-07-20T15:52
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
эдуард басурин
ситуация в днр и лнр
владимир путин
россия
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_0:134:3072:1862_1920x0_80_0_0_b8369f656d9f86ca757f6205cf1272b5.jpg
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.Поселок Артемовского района располагается на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС.Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о переходе под контроль союзных сил села Берестовое в 20 километрах от Соледара. Таким образом, в республике освобождены 255 населенных пунктов.Накануне под контроль союзных войск перешло село Старомайорское. Как рассказал представитель Народной милиции ДНР, ВСУ практически лишились возможности вести разведку беспилотниками по всей линии фронта.По данным российского Министерства обороны, украинские власти насильно мобилизуют местное население для восполнения крупных потерь в этом районе.Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
https://ria.ru/20220720/soledar-1803703658.html
https://ria.ru/20220719/seversk-1803279320.html
донецкая народная республика
россия
соледар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/03/1792835210_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_37d5582dd494585e5cf6ec5a7dc0328d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, эдуард басурин, ситуация в днр и лнр, владимир путин, россия, вооруженные силы украины, соледар
14:34 20.07.2022 (обновлено: 15:52 20.07.2022)
 
Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское

Представитель ДНР Басурин: союзные силы взяли под контроль большую часть Новолуганского

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкВоеннослужащие 9-го полка НМ ДНР
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Военнослужащие 9-го полка НМ ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Союзные силы взяли под контроль большую часть поселка Новолуганское, заявил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.

"Есть небольшое продвижение на севере Горловки. Это населенный пункт Новолуганское, больше половины этого населенного пункта принадлежит нам. Надеемся, что в ближайшее время он будет полностью под нашим контролем", — сказал он в эфире Первого канала.

Поселок Артемовского района располагается на западном берегу водохранилища Углегорской ТЭС.
Ранее в штабе территориальной обороны ДНР сообщили о переходе под контроль союзных сил села Берестовое в 20 километрах от Соледара. Таким образом, в республике освобождены 255 населенных пунктов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Накануне под контроль союзных войск перешло село Старомайорское. Как рассказал представитель Народной милиции ДНР, ВСУ практически лишились возможности вести разведку беспилотниками по всей линии фронта.
По данным российского Министерства обороны, украинские власти насильно мобилизуют местное население для восполнения крупных потерь в этом районе.
Россия ведет военную операцию на Украине с 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". В российском Минобороны назвали главной задачей освобождение Донбасса.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 13:40Специальная военная операция на Украине
В ЛНР сообщили о стягивании иностранных наемников к Соледару и Артемовску
В частности, в ДНР военными заняты Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь, крупнейший город на побережье Азовского моря, и Святогорск.
Кроме того, в начале июля со взятием Лисичанска и окрестных населенных пунктов союзными силами контролируется вся территория ЛНР.
Бойцы Народной милиции ДНР на самоходной артиллерийской установке Гвоздика - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 08:00Специальная военная операция на Украине
"Халявы уже не будет". Что ждет Донбасс в ближайшие недели
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаЭдуард БасуринСитуация в ДНР и ЛНРВладимир ПутинРоссияВооруженные силы УкраиныСоледар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала