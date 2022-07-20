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Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 20.07.2022
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Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 20.07.2022
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с ухудшением погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:33
2022-07-20T14:33
москва сегодня: мегаполис для жизни
городское хозяйство москвы
мосводосток
москва
погода
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с ухудшением погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток". При необходимости они обеспечат оперативный пропуск осадков в водосточную сеть", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте Мосводостока во "ВКонтакте" или отметив канал предприятия в Telegram."Городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telergam-каналах и поступающие заявки", - добавляется в сообщении.
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городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, погода
14:33 20.07.2022
 

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудник бригады Мосводостока
Сотрудник бригады Мосводостока - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Сотрудник бригады Мосводостока. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с ухудшением погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток". При необходимости они обеспечат оперативный пропуск осадков в водосточную сеть", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте Мосводостока во "ВКонтакте" или отметив канал предприятия в Telegram.
"Городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telergam-каналах и поступающие заявки", - добавляется в сообщении.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниГородское хозяйство МосквыМосводостокМоскваПогода
 
 
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