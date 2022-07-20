https://ria.ru/20220720/nepogoda-1803723370.html

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 20.07.2022

Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды

Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с ухудшением погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:33

2022-07-20T14:33

2022-07-20T14:33

москва сегодня: мегаполис для жизни

городское хозяйство москвы

мосводосток

москва

погода

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с ухудшением погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток". При необходимости они обеспечат оперативный пропуск осадков в водосточную сеть", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте Мосводостока во "ВКонтакте" или отметив канал предприятия в Telegram."Городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telergam-каналах и поступающие заявки", - добавляется в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220624/mosvodostok-1797868360.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, погода