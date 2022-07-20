https://ria.ru/20220720/nepogoda-1803723370.html
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды - РИА Новости, 20.07.2022
Бригады Мосводостока дежурят на улицах столицы из-за непогоды
Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с ухудшением погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:33
2022-07-20T14:33
2022-07-20T14:33
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бригады Мосводостока дежурят на улицах Москвы в связи с ухудшением погоды, сообщается в Telegram-канале столичного комплекса городского хозяйства."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидаются дождь, местами гроза, порывы ветра до 17 метров в секунду. В отдельных районах может выпасть до 20% месячной нормы осадков. На улицах города организовано дежурство бригад ГУП "Мосводосток". При необходимости они обеспечат оперативный пропуск осадков в водосточную сеть", - говорится в сообщении.Отмечается, что сообщить о временных скоплениях воды можно, позвонив в диспетчерские службы, оставив сообщение в аккаунте Мосводостока во "ВКонтакте" или отметив канал предприятия в Telegram."Городские службы оперативно реагируют на все сообщения в соцсетях, публикации в Telergam-каналах и поступающие заявки", - добавляется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220624/mosvodostok-1797868360.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
городское хозяйство москвы, мосводосток, москва, погода