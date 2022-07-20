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В МВД опровергли связь частоты телефонного мошенничества и спецоперации - РИА Новости, 20.07.2022
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В МВД опровергли связь частоты телефонного мошенничества и спецоперации
В МВД опровергли связь частоты телефонного мошенничества и спецоперации - РИА Новости, 20.07.2022
В МВД опровергли связь частоты телефонного мошенничества и спецоперации
Снижение числа звонков телефонных мошенников в РФ не связано с началом спецоперации на Украине, сообщила на пресс-конференции врио начальника второго отдела... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:05
2022-07-20T16:06
общество
россия
мошенничество
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Снижение числа звонков телефонных мошенников в РФ не связано с началом спецоперации на Украине, сообщила на пресс-конференции врио начальника второго отдела организации расследования дистанционных хищений управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД России Юлия Меньщикова."Рост преступности в настоящее время, он действительно снизился: количество совершенных звонков снизилось не в связи с тем, что началась военная операция на Украине, а просто в связи с тем, что на настоящее время структура МВД настроена на борьбу с такими преступлениям, принимает все необходимые методы и меры, в том числе и профилактического характера, поэтому количество таких преступлений снизилось на самом деле", - рассказала она, отвечая на вопрос о снижении числа мошеннических звонков с территории Украины.Как ранее сообщалось на сайте "МВД Медиа", за первые три месяца года число киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 14,4%. В июне пресс-центр МВД информировал, что количество киберпреступлений в РФ за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем на 9%. Как отмечали в ведомстве, с использованием IT-технологий совершено на 9,8% меньше преступлений, чем в январе – мае прошлого года, в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 16,7%.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220715/aferisty-1802581247.html
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общество, россия, мошенничество, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
16:05 20.07.2022 (обновлено: 16:06 20.07.2022)
 
В МВД опровергли связь частоты телефонного мошенничества и спецоперации

МВД: снижение телефонного мошенничества в России не связано с началом спецоперации

© РИА Новости / Кирилл КаллиниковДевушка разговаривает по мобильному телефону
Девушка разговаривает по мобильному телефону - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Девушка разговаривает по мобильному телефону. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Снижение числа звонков телефонных мошенников в РФ не связано с началом спецоперации на Украине, сообщила на пресс-конференции врио начальника второго отдела организации расследования дистанционных хищений управления ведомственного и процессуального контроля следственного департамента МВД России Юлия Меньщикова.
"Рост преступности в настоящее время, он действительно снизился: количество совершенных звонков снизилось не в связи с тем, что началась военная операция на Украине, а просто в связи с тем, что на настоящее время структура МВД настроена на борьбу с такими преступлениям, принимает все необходимые методы и меры, в том числе и профилактического характера, поэтому количество таких преступлений снизилось на самом деле", - рассказала она, отвечая на вопрос о снижении числа мошеннических звонков с территории Украины.
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Как ранее сообщалось на сайте "МВД Медиа", за первые три месяца года число киберпреступлений показало заметное сокращение – на 8,5%, в том числе тяжких и особо тяжких – на 14,4%. В июне пресс-центр МВД информировал, что количество киберпреступлений в РФ за пять месяцев по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократилось более чем на 9%. Как отмечали в ведомстве, с использованием IT-технологий совершено на 9,8% меньше преступлений, чем в январе – мае прошлого года, в том числе категории тяжких и особо тяжких – на 16,7%.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
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