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Официальный курс доллара на четверг опустился ниже 55 рублей
Официальный курс доллара на четверг опустился ниже 55 рублей - РИА Новости, 20.07.2022
Официальный курс доллара на четверг опустился ниже 55 рублей
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 58,79 копейки - до 54,8491 рубля, курс евро - на 62,03 копейки, до 55,826 рубля,... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:53
2022-07-20T16:53
2022-07-20T16:53
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, снизился на 58,79 копейки - до 54,8491 рубля, курс евро - на 62,03 копейки, до 55,826 рубля, следует из данных Банка России.ЦБ РФ устанавливает официальные курсы доллара и евро к рублю в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа, валюта, динамика курсов валют, курс доллара, доллар, евро, рубль, курс рубля
Официальный курс доллара на четверг опустился ниже 55 рублей
Официальный курс доллара на четверг снизился до 54,85 рубля, евро — до 55,83