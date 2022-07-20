https://ria.ru/20220720/koronavirus-1803656775.html

В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19

В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2022

В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19

Рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей РФ, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной, заявил заместитель директора ЦНИИ... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:33

2022-07-20T11:33

2022-07-20T12:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей РФ, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."К сожалению, в последние две недели в Российской Федерации практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока, отмечается рост заболеваемости (COVID-19 - ред.), не такой взрывной, (как - ред.) был в декабре прошлого года", - сказал он на пресс-конференции.Говоря о подвиде "омикрона" "Кентавр" эксперт отметил, что, как и другие подвиды, он отличается большей заразностью, как и все семейство "омикрона". При этом Горелов обратил внимание. что эпидситуацию в РФ сегодня определяет не кентавр, а другие доминирующие варианты коронавируса.

https://ria.ru/20220720/kentavr-1803533387.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус в россии, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)