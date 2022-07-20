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В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2022
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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20220720/koronavirus-1803656775.html
В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19
В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19 - РИА Новости, 20.07.2022
В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19
Рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей РФ, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной, заявил заместитель директора ЦНИИ... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T11:33
2022-07-20T12:45
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей РФ, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов."К сожалению, в последние две недели в Российской Федерации практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока, отмечается рост заболеваемости (COVID-19 - ред.), не такой взрывной, (как - ред.) был в декабре прошлого года", - сказал он на пресс-конференции.Говоря о подвиде "омикрона" "Кентавр" эксперт отметил, что, как и другие подвиды, он отличается большей заразностью, как и все семейство "омикрона". При этом Горелов обратил внимание. что эпидситуацию в РФ сегодня определяет не кентавр, а другие доминирующие варианты коронавируса.
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коронавирус в россии, общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
11:33 20.07.2022 (обновлено: 12:45 20.07.2022)
 
В Роспотребнадзоре сообщили о росте заболеваемости COVID-19

Эксперт Роспотребнадзора Горелов сообщил о росте заболеваемости COVID-19 в России

© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкМолодой человек в защитной маске
Молодой человек в защитной маске - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Рост заболеваемости COVID в последние две недели отмечается почти по всей РФ, кроме Дальнего Востока, но он не взрывной, заявил заместитель директора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
"К сожалению, в последние две недели в Российской Федерации практически повсеместно, за исключением Дальнего Востока, отмечается рост заболеваемости (COVID-19 - ред.), не такой взрывной, (как - ред.) был в декабре прошлого года", - сказал он на пресс-конференции.
Говоря о подвиде "омикрона" "Кентавр" эксперт отметил, что, как и другие подвиды, он отличается большей заразностью, как и все семейство "омикрона". При этом Горелов обратил внимание. что эпидситуацию в РФ сегодня определяет не кентавр, а другие доминирующие варианты коронавируса.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
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