В России за сутки госпитализировали 1110 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 5685 новых случаев COVID-19, выздоровели 4317, умерли 37 человек
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более 1,1 тысячи человек с коронавирусом госпитализированы за сутки в России, это на 17% меньше, чем накануне, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 20 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1 110 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 17,0%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 26 регионах, снижение - в 48, ситуация не изменилась в 11 регионах.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4 317 человек, что на 3,1% больше в сравнении с 19 июля. "Выявлено 5 685 новых случаев COVID-19. Умерло за сутки 37 человек", - говорится в сообщении.
20 марта 2020, 16:40Распространение коронавирусаКарта распространения нового коронавируса в России