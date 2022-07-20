https://ria.ru/20220720/kadyrov-1803773908.html

Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят"

Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят" - РИА Новости, 20.07.2022

Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят"

Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил действия некоторых западных стран с "пустым лаем маленьких щенят", по его словам, эти государства, вводя беспрецедентное... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:58

2022-07-20T15:58

2022-07-20T16:38

россия

в мире

рамзан кадыров

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ГРОЗНЫЙ, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил действия некоторых западных стран с "пустым лаем маленьких щенят", по его словам, эти государства, вводя беспрецедентное количество санкций против России, ничего не достигли."Думать, прежде чем делать, — роскошь, недоступная для некоторых западных лидеров. Кто бы мог подумать, что беспрецедентное количество санкций против России не сделает ровным счетом ничего. Народ не бунтует, цены на бензин не взлетели, да и полки магазинов полны разнообразных продуктов. Аналогия с пустым лаем маленьких щенят более чем уместна, хоть они и не заслужили подобного сравнения", — написал Кадыров в Telegram-канале.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупреждали, что склады с боевой техникой станут законными целями российских Воздушно-космических сил.Запад также усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.

https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803737374.html

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Кадыров опубликовал видео с щенками, сравнив их со странами Запада Кадыров опубликовал видео с щенками, сравнив их со странами Запада 2022-07-20T15:58 true PT0M25S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, в мире, рамзан кадыров