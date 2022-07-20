Рейтинг@Mail.ru
Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят" - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/kadyrov-1803773908.html
Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят"
Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят" - РИА Новости, 20.07.2022
Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят"
Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил действия некоторых западных стран с "пустым лаем маленьких щенят", по его словам, эти государства, вводя беспрецедентное... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:58
2022-07-20T16:38
россия
в мире
рамзан кадыров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803784700_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_95aaf35ebcbc4b7feeb07cb67f0e1339.jpg
ГРОЗНЫЙ, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил действия некоторых западных стран с "пустым лаем маленьких щенят", по его словам, эти государства, вводя беспрецедентное количество санкций против России, ничего не достигли."Думать, прежде чем делать, — роскошь, недоступная для некоторых западных лидеров. Кто бы мог подумать, что беспрецедентное количество санкций против России не сделает ровным счетом ничего. Народ не бунтует, цены на бензин не взлетели, да и полки магазинов полны разнообразных продуктов. Аналогия с пустым лаем маленьких щенят более чем уместна, хоть они и не заслужили подобного сравнения", — написал Кадыров в Telegram-канале.На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупреждали, что склады с боевой техникой станут законными целями российских Воздушно-космических сил.Запад также усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.
https://ria.ru/20220720/sanktsii-1803737374.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Кадыров опубликовал видео с щенками, сравнив их со странами Запада
Кадыров опубликовал видео с щенками, сравнив их со странами Запада
2022-07-20T15:58
true
PT0M25S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/14/1803784700_393:0:1833:1080_1920x0_80_0_0_d45afcf6749e5577bfde559d35072056.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, в мире, рамзан кадыров
15:58 20.07.2022 (обновлено: 16:38 20.07.2022)
 
Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят"

Глава Чечни Кадыров сравнил поведение некоторых западных стран с "пустым лаем щенят"

Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 20 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сравнил действия некоторых западных стран с "пустым лаем маленьких щенят", по его словам, эти государства, вводя беспрецедентное количество санкций против России, ничего не достигли.
"Думать, прежде чем делать, — роскошь, недоступная для некоторых западных лидеров. Кто бы мог подумать, что беспрецедентное количество санкций против России не сделает ровным счетом ничего. Народ не бунтует, цены на бензин не взлетели, да и полки магазинов полны разнообразных продуктов. Аналогия с пустым лаем маленьких щенят более чем уместна, хоть они и не заслужили подобного сравнения", — написал Кадыров в Telegram-канале.
На фоне российской специальной операции по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля, Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают снабжать Украину оружием. Москва неоднократно указывала на попытки Запада затянуть конфликт поставками амуниции для Киева. В российском оборонном ведомстве предупреждали, что склады с боевой техникой станут законными целями российских Воздушно-космических сил.
Запад также усилил санкционное давление на Москву. Некоторые страны объявили о заморозке российских активов, многие бренды ушли из страны. Евросоюз утвердил уже шесть пакетов санкций, которые в том числе предусматривают постепенное введение эмбарго на импорт угля и нефти из России. При этом в Европе и США эти шаги спровоцировали рекордный скачок инфляции, в частности рост цен на топливо и продовольствие.
Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 15:11
Кириенко назвал санкции и ограничения шабашем
 
РоссияВ миреРамзан Кадыров
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала