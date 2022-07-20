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На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон - РИА Новости, 20.07.2022
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На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон
На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон - РИА Новости, 20.07.2022
На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон, сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:32
2022-07-20T18:32
краснодарский край
туапсинский район
вениамин кондратьев
общество
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон, сообщает администрация региона.Уточняется, что губернатор провел свой рабочий день в Туапсинском районе. Совместно с прокурором края Сергеем Табельским он посетил бывший пансионат "Ольгинка", которому была предоставлена территория площадью более 11,4 гектара. В 2006 году ее перевели из особо охраняемых в земли поселений, а с 2008 по 2015 год разделили на 80 самостоятельных участков и зарегистрировали на разных собственников."В рамках рабочей поездки глава региона также осмотрит строительные площадки образовательных учреждений, посетит территорию мыса Кадош и проведет совещание по вопросу нарушений градостроительного и земельного законодательства в муниципалитете", - добавили в ведомстве.
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туапсинский район, вениамин кондратьев, общество
18:32 20.07.2022
 
На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон

Губернатор Краснодарского края поручил пересмотреть инвестпроекты в зеленых зонах

© РИА Новости / В. Селезнев / Перейти в фотобанкСосны
Сосны - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / В. Селезнев
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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон, сообщает администрация региона.
"Когда-то территория пансионата была красивой и зеленой, сегодня здесь осталась лишь небольшая часть сосен, участки готовят под застройку. Нам нужны инвесторы, кто готов вкладывать в развитие, восстанавливать заброшенные санатории, модернизировать и создавать новые на существующих участках, а не уничтожать природу. Иначе мы потеряем наше побережье. Поэтому никаких инвестпроектов на зеленых территориях реализовывать нельзя. Если даже уже подписаны подобные соглашения, их необходимо приостановить", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Уточняется, что губернатор провел свой рабочий день в Туапсинском районе. Совместно с прокурором края Сергеем Табельским он посетил бывший пансионат "Ольгинка", которому была предоставлена территория площадью более 11,4 гектара. В 2006 году ее перевели из особо охраняемых в земли поселений, а с 2008 по 2015 год разделили на 80 самостоятельных участков и зарегистрировали на разных собственников.
"В рамках рабочей поездки глава региона также осмотрит строительные площадки образовательных учреждений, посетит территорию мыса Кадош и проведет совещание по вопросу нарушений градостроительного и земельного законодательства в муниципалитете", - добавили в ведомстве.
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