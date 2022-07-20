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На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон

На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон - РИА Новости, 20.07.2022

На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон, сообщает администрация региона. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T18:32

2022-07-20T18:32

2022-07-20T18:32

краснодарский край

туапсинский район

вениамин кондратьев

общество

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КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон, сообщает администрация региона.Уточняется, что губернатор провел свой рабочий день в Туапсинском районе. Совместно с прокурором края Сергеем Табельским он посетил бывший пансионат "Ольгинка", которому была предоставлена территория площадью более 11,4 гектара. В 2006 году ее перевели из особо охраняемых в земли поселений, а с 2008 по 2015 год разделили на 80 самостоятельных участков и зарегистрировали на разных собственников."В рамках рабочей поездки глава региона также осмотрит строительные площадки образовательных учреждений, посетит территорию мыса Кадош и проведет совещание по вопросу нарушений градостроительного и земельного законодательства в муниципалитете", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20220718/lesoparki-1803309365.html

туапсинский район

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туапсинский район, вениамин кондратьев, общество