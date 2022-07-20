На Кубани пересмотрят реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон
Губернатор Краснодарского края поручил пересмотреть инвестпроекты в зеленых зонах
Сосны. Архивное фото
КРАСНОДАР, 20 июл - РИА Новости. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил пересмотреть реализацию инвестпроектов на территории зеленых зон, сообщает администрация региона.
"Когда-то территория пансионата была красивой и зеленой, сегодня здесь осталась лишь небольшая часть сосен, участки готовят под застройку. Нам нужны инвесторы, кто готов вкладывать в развитие, восстанавливать заброшенные санатории, модернизировать и создавать новые на существующих участках, а не уничтожать природу. Иначе мы потеряем наше побережье. Поэтому никаких инвестпроектов на зеленых территориях реализовывать нельзя. Если даже уже подписаны подобные соглашения, их необходимо приостановить", – приводятся в сообщении слова Кондратьева.
Уточняется, что губернатор провел свой рабочий день в Туапсинском районе. Совместно с прокурором края Сергеем Табельским он посетил бывший пансионат "Ольгинка", которому была предоставлена территория площадью более 11,4 гектара. В 2006 году ее перевели из особо охраняемых в земли поселений, а с 2008 по 2015 год разделили на 80 самостоятельных участков и зарегистрировали на разных собственников.
"В рамках рабочей поездки глава региона также осмотрит строительные площадки образовательных учреждений, посетит территорию мыса Кадош и проведет совещание по вопросу нарушений градостроительного и земельного законодательства в муниципалитете", - добавили в ведомстве.