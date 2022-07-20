https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803890057.html
В России замедлилась годовая инфляция
В России замедлилась годовая инфляция - РИА Новости, 20.07.2022
В России замедлилась годовая инфляция
Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 15 июля до 15,39% с 15,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T20:04
2022-07-20T20:04
2022-07-20T20:05
экономика
цены на нефть
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Инфляция в РФ в годовом выражении замедлилась на 15 июля до 15,39% с 15,62% неделей ранее, говорится в обзоре Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".По данным Росстата, недельная дефляция за период с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17% после 0,03% на прошлой неделе, с начала года потребительские цены выросли на 11,41%."В годовом выражении темпы роста цен снизились до 15,39% год к году (неделей ранее: 15,62% в годовом выражении)", - пишут авторы обзора.Как отмечают в Минэкономразвития, основной вклад в ускорение недельной дефляции внесло удешевление продовольственных товаров. "В секторе продовольственных товаров снижение цен ускорилось (-0,42% после -0,37% неделей ранее). Плодоовощная продукция продолжает дешеветь повышенными темпами (-3,39% после -3,7%). При этом снизились цены на продукты питания, за исключением плодоовощной продукции, (-0,02% после 0,09%) в связи с продолжающимся снижением цен на мясопродукты, масложировую и молочную продукцию, сахар, яйца и макаронные и крупяные изделия", - пояснили в Минэкономразвития.Также министерство отмечает продолжение снижения цен в сегменте непродовольственных товаров (минус 0,09%), а в сегменте регулируемых и туристических услуг фиксируется околонулевой рост цен (0,03%) на фоне снижения цен на авиабилеты.
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экономика, цены на нефть, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная служба государственной статистики (росстат)
20:04 20.07.2022 (обновлено: 20:05 20.07.2022)
В России замедлилась годовая инфляция
Минэкономразвития: годовая инфляция замедлилась до 15,39 процента