https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803622870.html
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года - РИА Новости, 20.07.2022
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года
Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:19
2022-07-20T09:19
2022-07-20T10:06
экономика
в мире
великобритания
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).Согласно данным ONS, показатель стал самым высоким с февраля 1982 года, когда инфляция составляла 10,2%. За июнь потребительские цены выросли на 0,8% после роста на 0,7% в мае.Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,3%, месячную - в 0,7%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,2% после 7,9% месяцем ранее. За июнь цены по этому индексу выросли на 0,7% после 0,6% в мае.
https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803366657.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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экономика, в мире, великобритания
09:19 20.07.2022 (обновлено: 10:06 20.07.2022)
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года
Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 9,4 процента, рекорда с 1982 года
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости.
Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные
Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Согласно данным ONS, показатель стал самым высоким с февраля 1982 года, когда инфляция составляла 10,2%. За июнь потребительские цены выросли на 0,8% после роста на 0,7% в мае.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,3%, месячную - в 0,7%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,2% после 7,9% месяцем ранее. За июнь цены по этому индексу выросли на 0,7% после 0,6% в мае.