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Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года - РИА Новости, 20.07.2022
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Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года - РИА Новости, 20.07.2022
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года
Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:19
2022-07-20T10:06
экономика
в мире
великобритания
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).Согласно данным ONS, показатель стал самым высоким с февраля 1982 года, когда инфляция составляла 10,2%. За июнь потребительские цены выросли на 0,8% после роста на 0,7% в мае.Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,3%, месячную - в 0,7%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,2% после 7,9% месяцем ранее. За июнь цены по этому индексу выросли на 0,7% после 0,6% в мае.
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экономика, в мире, великобритания
09:19 20.07.2022 (обновлено: 10:06 20.07.2022)
 
Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года

Годовая инфляция в Великобритании ускорилась до 9,4 процента, рекорда с 1982 года

© РИА Новости / Алекс Макнотон / Перейти в фотобанкМинистерство иностранных дел Великобритании в Лондоне
Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алекс Макнотон
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Министерство иностранных дел Великобритании в Лондоне. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).
Согласно данным ONS, показатель стал самым высоким с февраля 1982 года, когда инфляция составляла 10,2%. За июнь потребительские цены выросли на 0,8% после роста на 0,7% в мае.
Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,3%, месячную - в 0,7%.
При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,2% после 7,9% месяцем ранее. За июнь цены по этому индексу выросли на 0,7% после 0,6% в мае.
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