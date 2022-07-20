https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803622870.html

Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года

Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года - РИА Новости, 20.07.2022

Годовая инфляция в Великобритании достигла рекорда с 1982 года

Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:19

2022-07-20T09:19

2022-07-20T10:06

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Годовая инфляция в Великобритании по итогам июня ускорилась до рекордных с 1982 года 9,4% с 9,1% месяцем ранее, свидетельствуют данные Бюро национальной статистики страны (Office for National Statistics, ONS).Согласно данным ONS, показатель стал самым высоким с февраля 1982 года, когда инфляция составляла 10,2%. За июнь потребительские цены выросли на 0,8% после роста на 0,7% в мае.Аналитики, опрошенные порталом DailyFx, ожидали годовую инфляцию на уровне 9,3%, месячную - в 0,7%.При этом индекс CPIH (инфляция с учетом расходов домовладельцев на содержание жилья) составил 8,2% после 7,9% месяцем ранее. За июнь цены по этому индексу выросли на 0,7% после 0,6% в мае.

https://ria.ru/20220719/inflyatsiya-1803366657.html

великобритания

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

экономика, в мире, великобритания