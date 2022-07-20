Рейтинг@Mail.ru
Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/gumpomosch-1803604620.html
Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь
Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.07.2022
Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь
Власти Приморского края привезли в Торез Донецкой Народной Республики микрофоны, проектор, ноутбуки и фотокамеры, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T03:34
2022-07-20T03:34
приморский край
в мире
донецкая народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_42:0:1953:1075_1920x0_80_0_0_c90654ead093f043b12d766ab02cb0a6.jpg
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Власти Приморского края привезли в Торез Донецкой Народной Республики микрофоны, проектор, ноутбуки и фотокамеры, сообщает региональное правительство."Мы привезли оборудование для проведения общественных, культурно-массовых мероприятий и работы с молодежью. Передали радиомикрофоны и вокальные микрофоны, микшеры, мощный проектор. Закуплены ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры", – приводятся слова директора департамента внутренней политики Приморского края Захара Овчинникова.Он отметил, что также планируется купить стройматериалы для ремонта крыш зданий Тореза.Ранее регион установил с Торезом побратимские связи. Там побывала гуманитарная миссия правительства Приморского края вместе со специалистами жизнеобеспечивающих организаций. Позже Торез посетила делегация министерства образования Приморского края, чтобы на месте обсудить подходы к созданию основной образовательной программы для дошкольников.
https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803025484.html
приморский край
донецкая народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/1d/1786174228_0:0:1723:1292_1920x0_80_0_0_2696d81d24e0cc5cc41951d64e44c21a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
приморский край, в мире, донецкая народная республика
03:34 20.07.2022
 
Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь

Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР микрофоны, проектор, ноутбуки и фотокамеры

© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкНадпись "Своих не бросаем"
Надпись Своих не бросаем - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Надпись "Своих не бросаем". Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Власти Приморского края привезли в Торез Донецкой Народной Республики микрофоны, проектор, ноутбуки и фотокамеры, сообщает региональное правительство.
"Поводом для визита делегации стало вручение гуманитарной помощи жителям и помощь в благоустройстве города. Представители региона передали современное необходимое для работы с молодежью оборудование в местный Дворец детского и юношеского творчества", - говорится в сообщении.
"Мы привезли оборудование для проведения общественных, культурно-массовых мероприятий и работы с молодежью. Передали радиомикрофоны и вокальные микрофоны, микшеры, мощный проектор. Закуплены ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры", – приводятся слова директора департамента внутренней политики Приморского края Захара Овчинникова.
Он отметил, что также планируется купить стройматериалы для ремонта крыш зданий Тореза.
Ранее регион установил с Торезом побратимские связи. Там побывала гуманитарная миссия правительства Приморского края вместе со специалистами жизнеобеспечивающих организаций. Позже Торез посетила делегация министерства образования Приморского края, чтобы на месте обсудить подходы к созданию основной образовательной программы для дошкольников.
В Лисичанск доставили гуманитарную помощь - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 12:04
Российские военные из группировки "О" раздали гумпомощь жителям Лисичанска
 
Приморский крайВ миреДонецкая Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала