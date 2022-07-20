Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь
Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР микрофоны, проектор, ноутбуки и фотокамеры
Надпись "Своих не бросаем". Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Власти Приморского края привезли в Торез Донецкой Народной Республики микрофоны, проектор, ноутбуки и фотокамеры, сообщает региональное правительство.
"Поводом для визита делегации стало вручение гуманитарной помощи жителям и помощь в благоустройстве города. Представители региона передали современное необходимое для работы с молодежью оборудование в местный Дворец детского и юношеского творчества", - говорится в сообщении.
"Мы привезли оборудование для проведения общественных, культурно-массовых мероприятий и работы с молодежью. Передали радиомикрофоны и вокальные микрофоны, микшеры, мощный проектор. Закуплены ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры", – приводятся слова директора департамента внутренней политики Приморского края Захара Овчинникова.
Он отметил, что также планируется купить стройматериалы для ремонта крыш зданий Тореза.
Ранее регион установил с Торезом побратимские связи. Там побывала гуманитарная миссия правительства Приморского края вместе со специалистами жизнеобеспечивающих организаций. Позже Торез посетила делегация министерства образования Приморского края, чтобы на месте обсудить подходы к созданию основной образовательной программы для дошкольников.