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Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь

Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь - РИА Новости, 20.07.2022

Власти Приморского края привезли в Торез в ДНР гуманитарную помощь

Власти Приморского края привезли в Торез Донецкой Народной Республики микрофоны, проектор, ноутбуки и фотокамеры, сообщает региональное правительство. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T03:34

2022-07-20T03:34

2022-07-20T03:34

приморский край

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донецкая народная республика

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ВЛАДИВОСТОК, 20 июл - РИА Новости. Власти Приморского края привезли в Торез Донецкой Народной Республики микрофоны, проектор, ноутбуки и фотокамеры, сообщает региональное правительство."Мы привезли оборудование для проведения общественных, культурно-массовых мероприятий и работы с молодежью. Передали радиомикрофоны и вокальные микрофоны, микшеры, мощный проектор. Закуплены ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры", – приводятся слова директора департамента внутренней политики Приморского края Захара Овчинникова.Он отметил, что также планируется купить стройматериалы для ремонта крыш зданий Тореза.Ранее регион установил с Торезом побратимские связи. Там побывала гуманитарная миссия правительства Приморского края вместе со специалистами жизнеобеспечивающих организаций. Позже Торез посетила делегация министерства образования Приморского края, чтобы на месте обсудить подходы к созданию основной образовательной программы для дошкольников.

https://ria.ru/20220717/lisichansk-1803025484.html

приморский край

донецкая народная республика

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Максим Горбачев

приморский край, в мире, донецкая народная республика