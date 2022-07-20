https://ria.ru/20220720/gosizmena-1803779000.html

Депутат Рады: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене

Депутат Рады: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене - РИА Новости, 20.07.2022

Депутат Рады: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене

Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что экс-депутату Евгению Мураеву и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:12

2022-07-20T16:12

2022-07-20T16:12

в мире

алексей данилов

украина

совет национальной безопасности и обороны украины

вадим рабинович

евгений мураев

алексей гончаренко

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что экс-депутату Евгению Мураеву и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадиму Рабиновичу скоро будут предъявлены обвинения в госизмене.Ранее в среду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведка сделает "громкие" заявления о многих публичных людях на Украине, которые пропали с экранов телевидения после 24 февраля."По заявлению секретаря СНБО Данилова. Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20220124/ugrozy-1769185418.html

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в мире, алексей данилов, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вадим рабинович, евгений мураев, алексей гончаренко