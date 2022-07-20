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Депутат Рады: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене - РИА Новости, 20.07.2022
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Депутат Рады: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене
Депутат Рады: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене - РИА Новости, 20.07.2022
Депутат Рады: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене
Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что экс-депутату Евгению Мураеву и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – за жизнь"... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:12
2022-07-20T16:12
в мире
алексей данилов
украина
совет национальной безопасности и обороны украины
вадим рабинович
евгений мураев
алексей гончаренко
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что экс-депутату Евгению Мураеву и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадиму Рабиновичу скоро будут предъявлены обвинения в госизмене.Ранее в среду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведка сделает "громкие" заявления о многих публичных людях на Украине, которые пропали с экранов телевидения после 24 февраля."По заявлению секретаря СНБО Данилова. Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
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в мире, алексей данилов, украина, совет национальной безопасности и обороны украины, вадим рабинович, евгений мураев, алексей гончаренко
16:12 20.07.2022
 
Депутат Рады: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене

Депутат Рады Гончаренко: СНБО предъявит Рабиновичу и Мураеву обвинения в госизмене

© РИА Новости / Евгений Котенко / Перейти в фотобанкСопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадим Рабинович
Сопредседатель партии Оппозиционная платформа – за жизнь Вадим Рабинович - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Евгений Котенко
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Сопредседатель партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадим Рабинович. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады Украины Алексей Гончаренко утверждает, что экс-депутату Евгению Мураеву и сопредседателю партии "Оппозиционная платформа – за жизнь" Вадиму Рабиновичу скоро будут предъявлены обвинения в госизмене.
Ранее в среду секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов заявил, что разведка сделает "громкие" заявления о многих публичных людях на Украине, которые пропали с экранов телевидения после 24 февраля.
"По заявлению секретаря СНБО Данилова. Скоро будут объявлены подозрения в госизмене Мураеву и Рабиновичу", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале.
Украинский политик Евгений Мураев - РИА Новости, 1920, 24.01.2022
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В миреАлексей ДаниловУкраинаСовет национальной безопасности и обороны УкраиныВадим РабиновичЕвгений МураевАлексей Гончаренко
 
 
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