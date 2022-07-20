https://ria.ru/20220720/gosdolg-1803726217.html

Дегтярев рассказал о снижении госдолга Хабаровского края

Дегтярев рассказал о снижении госдолга Хабаровского края - РИА Новости, 20.07.2022

Дегтярев рассказал о снижении госдолга Хабаровского края

Госдолг Хабаровского края снизился на 10 миллиардов рублей за два года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в ходе пресс-конференции в среду. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:39

2022-07-20T14:39

2022-07-20T14:39

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ХАБАРОВСК, 20 июл - РИА Новости. Госдолг Хабаровского края снизился на 10 миллиардов рублей за два года, сообщил губернатор Михаил Дегтярев в ходе пресс-конференции в среду.Дегтярев провел пресс-конференцию, посвященную двухлетию работы на посту главы региона. Эфир транслировали четыре телеканала: "Губерния", "Россия 24", "6 ТВ" и "Хабаровск". Прямой эфир также был организован на радиостанции "Восток России"."Госдолг на 10 миллиардов меньше стал за два года. Если день в день брать, сегодня мне только докладывали, сейчас он 47,5 миллиарда рублей. Когда я приехал, был 58. Будет колебаться и уходить вниз. Больше 50-ти мы не допустим. Если в процентах, то у нас вот эти 58 миллиардов, которые были в июле 2020 года, на доходную часть, если, сколько мы денег зарабатываем в налогах, это 75%. То есть мы 75% от того, что зарабатываем в год - должны. Ну что это такое? Сейчас у нас и доходы выросли за 90 (миллиардов рублей), и долги снизились. Поэтому у нас сейчас очень комфортные параметры, и мы будем их выдерживать", - сказал Дегтярев.Глава региона объяснил, за счет чего идет понижение госдолга. "За счет менеджмента финансового. За счет бюджетных кредитов, которые нам президент предоставил, право такое, брать у правительства деньги под очень комфортный маленький процент и избавляться от коммерческих кредитов. Мы этим воспользовались очень активно, можно сказать успели впрыгнуть в уходящий поезд в прошлом году", - отметил губернатор.Кроме того, на это работает и оптимизация трат. "Снижение трат и на чиновничество. На аппарат мы понизили наши затраты существенно, и на всякую ерунду. Мы сейчас инициировали процесс - все наши подведомственные учреждения заставляем экономить. Если образно брать, то, условно, форточки зимой закрывайте, понимаете! Потому что не свое же, пусть топится. Или летом, наоборот закрывать, чтобы кондиционеры работали и не охлаждали атмосферу. Экономить на закупках, на горючем, на мебели, интернете… заставляем прям силой", - констатировал глава региона."Поэтому, если сегодня спросить, любят ли Дегтярева чиновничество Хабаровского края, я вас уверяю, скажут - нет, скорей бы уехал. И банкеты уже были заказаны, когда думали, что Дегтярева сейчас спровадим на ЛДПР. Я людям обещал, поэтому работаем", - подытожил губернатор.В июне сообщалось, что федеральный центр предоставит Хабаровскому краю бюджетный кредит в 15,5 миллиарда рублей на погашение долгов по кредитам банков и ценным бумагам по ставке 0,1%, что приведет к экономии средств краевого бюджета за счет разницы в процентной ставке между государственным займом и банковским. В октябре 2020 года глава региона заявлял, что госдолг Хабаровского края на сумму более 58 миллиардов рублей, состоящий в основном из задолженности по коммерческим займам, "пока уменьшаться не будет". По словам Дегтярева, тогда долг региона перед коммерческими банками составлял 42,9 миллиарда рублей.Президент России Владимир Путин назначил Михаила Дегтярева руководить Хабаровским краем 20 июля 2020 года после ареста избранного в 2018 году руководителя региона Сергея Фургала. В сентябре 2021 года он победил на выборах с 56,81% при явке 43,82%. За него отдали свои голоса более 235 тысяч жителей региона. За пост губернатора боролись 4 кандидата.

https://ria.ru/20220720/shkoly-1803607784.html

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экономика, михаил дегтярев, владимир путин, сергей фургал, хабаровский край, лдпр, россия