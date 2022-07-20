https://ria.ru/20220720/gorlovka-1803607082.html

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли Горловку

Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T04:56

2022-07-20T04:56

2022-07-20T04:56

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

донецкая народная республика

украина

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку, выпустив восемь снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 04.15 (совпадает с мск) - населенный пункт Дылеевка - населенный пункт Горловка: выпущено восемь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220719/donetsk-1803549788.html

горловка

донецкая народная республика

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина