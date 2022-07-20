Рейтинг@Mail.ru
В Британии определят финальных кандидатов в премьеры страны - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220720/golosovanie-1803738605.html
В Британии определят финальных кандидатов в премьеры страны
В Британии определят финальных кандидатов в премьеры страны - РИА Новости, 20.07.2022
В Британии определят финальных кандидатов в премьеры страны
Голосование среди британских консерваторов в пятом туре выборов премьер-министра Великобритании, по итогам которого будут определены два финалиста, началось... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:17
2022-07-20T15:38
отставка премьер-министра великобритании
в мире
великобритания
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802265538_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e80d6b3df320b9413f588132b9bc1255.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование среди британских консерваторов в пятом туре выборов премьер-министра Великобритании, по итогам которого будут определены два финалиста, началось около 15.00 мск в среду, сообщает телеканал Sky News.В сообщении отмечается, что результаты объявят в 16.00 по местному времени (18.00 мск).В пятом туре участвуют экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. По итогам голосования исключат одного кандидата с наименьшим числом голосов и так определят двух финалистов гонки.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября.Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из которых отсеялись на более ранних этапах.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
https://ria.ru/20220720/trass-1803635789.html
https://ria.ru/20220719/sunak-1803494954.html
великобритания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Влада Копылова
Влада Копылова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0d/1802265538_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_418c3b6b6aa2f8be7c28753d4d966ca5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
отставка премьер-министра великобритании, в мире, великобритания
15:17 20.07.2022 (обновлено: 15:38 20.07.2022)
 
В Британии определят финальных кандидатов в премьеры страны

В Британии началось голосование, которое определит двух кандидатов в премьеры страны

© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование среди британских консерваторов в пятом туре выборов премьер-министра Великобритании, по итогам которого будут определены два финалиста, началось около 15.00 мск в среду, сообщает телеканал Sky News.
В сообщении отмечается, что результаты объявят в 16.00 по местному времени (18.00 мск).
В пятом туре участвуют экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. По итогам голосования исключат одного кандидата с наименьшим числом голосов и так определят двух финалистов гонки.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября.
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 10:24
СМИ объяснили, почему лейбористы хотят видеть премьером Британии Трасс
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.
Риши Сунак во время выступления в Лондоне - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 16:20
Социологи оценили шансы Сунака на победу в финале выборов премьера Британии
 
Отставка премьер-министра ВеликобританииВ миреВеликобритания
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала