15:17 20.07.2022 (обновлено: 15:38 20.07.2022)
В Британии определят финальных кандидатов в премьеры страны
В Британии началось голосование, которое определит двух кандидатов в премьеры страны
© AP Photo / Alberto PezzaliРиши Сунак во время выступления в Лондоне
© AP Photo / Alberto Pezzali
Риши Сунак во время выступления в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Голосование среди британских консерваторов в пятом туре выборов премьер-министра Великобритании, по итогам которого будут определены два финалиста, началось около 15.00 мск в среду, сообщает телеканал Sky News.
В сообщении отмечается, что результаты объявят в 16.00 по местному времени (18.00 мск).
В пятом туре участвуют экс-глава минфина Британии Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс и замминистра по международной торговле Пенни Мордонт. По итогам голосования исключат одного кандидата с наименьшим числом голосов и так определят двух финалистов гонки.
В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены консервативной партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября.
Всего о своем желании баллотироваться на роль лидера консерваторов и премьера Британии ранее заявляли 11 парламентариев, восемь из которых отсеялись на более ранних этапах.
Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании. Это произошло на фоне скандала, связанного с назначением бывшего замглавы британского МИД по делам Европы и США Кристофера Пинчера на новую должность, несмотря на сообщения о домогательствах с его стороны.