13:45 20.07.2022 (обновлено: 13:53 20.07.2022)
В шесть районов Новосибирской области придет природный газ
В шесть районов Новосибирской области впервые придет природный газ
Горелка газовой плиты. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Природный газ по сети компании "Газпром" в ближайшие несколько лет впервые придет в шесть районов Новосибирской области, финансирование на газификацию увеличивается в десять раз, сообщает в среду облправительство.
Ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне на ПМЭФ договорились о значительном расширении ранее утвержденной программы газификации региона на период 2021-2025 годы. С учетом новых договоренностей программу предполагается завершить поэтапно к 2025-2027 году.
"В программу газификации Новосибирской области дополнительно включены мероприятия по газификации еще 33 населенных пунктов с увеличением инвестиций ПАО "Газпром" практически в 10 раз до 23,5 миллиарда рублей, а количества газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч. В Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский, Сузунский районы и город Тогучин природный газ по сети придет впервые", - говорится в сообщении.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что разработка проектно-сметной документации на строительство новых газораспределительных сетей уже началась.
Глава областного минЖКХ отметил, что программа газификации под контролем правительства региона уже реализуется в 131 населенном пункте 17 районов и пяти городских округов Новосибирской области, в которых построены газораспределительные сети. Общее количество негазифицированных домовладений в этих населенных пунктах около 60 тысяч.
"В настоящий момент у нас есть актуальная задача по реализации программы догазификации – активизировать жителей области на подачу заявок на подключение к газораспределительным сетям. Из 60 тысяч в потребности сейчас порядка 19 тысяч заявок. Получается, что порядка 40 тысяч заявителей еще не подали заявки, а я напоминаю, что программа ограничена в сроках – по 2024 год включительно, поэтому призываю жителей региона активнее подавать заявки", - сказал Архипов.
Он добавил, что подать заявку жители региона могут дистанционно – через сайт Единого оператора газификации и единый портал "Госуслуги", а также лично – в офисах газораспределительных организаций. Кроме того, по поручению губернатора, с 1 июня заявки принимают и в МФЦ.