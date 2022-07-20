https://ria.ru/20220720/gazifikatsiya-1803707020.html

В шесть районов Новосибирской области придет природный газ

В шесть районов Новосибирской области придет природный газ - РИА Новости, 20.07.2022

В шесть районов Новосибирской области придет природный газ

Природный газ по сети компании "Газпром" в ближайшие несколько лет впервые придет в шесть районов Новосибирской области, финансирование на газификацию... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:45

2022-07-20T13:45

2022-07-20T13:53

экономика

андрей травников

алексей миллер

новосибирская область

сузунский район

тогучин

газпром

петербургский международный экономический форум (фонд)

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НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Природный газ по сети компании "Газпром" в ближайшие несколько лет впервые придет в шесть районов Новосибирской области, финансирование на газификацию увеличивается в десять раз, сообщает в среду облправительство.Ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне на ПМЭФ договорились о значительном расширении ранее утвержденной программы газификации региона на период 2021-2025 годы. С учетом новых договоренностей программу предполагается завершить поэтапно к 2025-2027 году."В программу газификации Новосибирской области дополнительно включены мероприятия по газификации еще 33 населенных пунктов с увеличением инвестиций ПАО "Газпром" практически в 10 раз до 23,5 миллиарда рублей, а количества газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч. В Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский, Сузунский районы и город Тогучин природный газ по сети придет впервые", - говорится в сообщении.Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что разработка проектно-сметной документации на строительство новых газораспределительных сетей уже началась.Глава областного минЖКХ отметил, что программа газификации под контролем правительства региона уже реализуется в 131 населенном пункте 17 районов и пяти городских округов Новосибирской области, в которых построены газораспределительные сети. Общее количество негазифицированных домовладений в этих населенных пунктах около 60 тысяч.Он добавил, что подать заявку жители региона могут дистанционно – через сайт Единого оператора газификации и единый портал "Госуслуги", а также лично – в офисах газораспределительных организаций. Кроме того, по поручению губернатора, с 1 июня заявки принимают и в МФЦ.

https://ria.ru/20220718/gazifikatsiya-1803278779.html

https://ria.ru/20220621/gazifikatsiya-1797041813.html

новосибирская область

сузунский район

тогучин

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, андрей травников, алексей миллер, новосибирская область, сузунский район, тогучин, газпром, петербургский международный экономический форум (фонд)