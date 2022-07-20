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В шесть районов Новосибирской области придет природный газ - РИА Новости, 20.07.2022
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В шесть районов Новосибирской области придет природный газ
В шесть районов Новосибирской области придет природный газ - РИА Новости, 20.07.2022
В шесть районов Новосибирской области придет природный газ
Природный газ по сети компании "Газпром" в ближайшие несколько лет впервые придет в шесть районов Новосибирской области, финансирование на газификацию... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:45
2022-07-20T13:53
экономика
андрей травников
алексей миллер
новосибирская область
сузунский район
тогучин
газпром
петербургский международный экономический форум (фонд)
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НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Природный газ по сети компании "Газпром" в ближайшие несколько лет впервые придет в шесть районов Новосибирской области, финансирование на газификацию увеличивается в десять раз, сообщает в среду облправительство.Ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне на ПМЭФ договорились о значительном расширении ранее утвержденной программы газификации региона на период 2021-2025 годы. С учетом новых договоренностей программу предполагается завершить поэтапно к 2025-2027 году."В программу газификации Новосибирской области дополнительно включены мероприятия по газификации еще 33 населенных пунктов с увеличением инвестиций ПАО "Газпром" практически в 10 раз до 23,5 миллиарда рублей, а количества газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч. В Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский, Сузунский районы и город Тогучин природный газ по сети придет впервые", - говорится в сообщении.Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что разработка проектно-сметной документации на строительство новых газораспределительных сетей уже началась.Глава областного минЖКХ отметил, что программа газификации под контролем правительства региона уже реализуется в 131 населенном пункте 17 районов и пяти городских округов Новосибирской области, в которых построены газораспределительные сети. Общее количество негазифицированных домовладений в этих населенных пунктах около 60 тысяч.Он добавил, что подать заявку жители региона могут дистанционно – через сайт Единого оператора газификации и единый портал "Госуслуги", а также лично – в офисах газораспределительных организаций. Кроме того, по поручению губернатора, с 1 июня заявки принимают и в МФЦ.
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экономика, андрей травников, алексей миллер, новосибирская область, сузунский район, тогучин, газпром, петербургский международный экономический форум (фонд)
13:45 20.07.2022 (обновлено: 13:53 20.07.2022)
 
В шесть районов Новосибирской области придет природный газ

В шесть районов Новосибирской области впервые придет природный газ

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкГорелка газовой плиты
Горелка газовой плиты - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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НОВОСИБИРСК, 20 июл – РИА Новости. Природный газ по сети компании "Газпром" в ближайшие несколько лет впервые придет в шесть районов Новосибирской области, финансирование на газификацию увеличивается в десять раз, сообщает в среду облправительство.
Ранее сообщалось, что губернатор Новосибирской области Андрей Травников и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер в июне на ПМЭФ договорились о значительном расширении ранее утвержденной программы газификации региона на период 2021-2025 годы. С учетом новых договоренностей программу предполагается завершить поэтапно к 2025-2027 году.
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"В программу газификации Новосибирской области дополнительно включены мероприятия по газификации еще 33 населенных пунктов с увеличением инвестиций ПАО "Газпром" практически в 10 раз до 23,5 миллиарда рублей, а количества газифицируемых домовладений более чем на 28 тысяч. В Чистоозерный, Купинский, Баганский, Карасукский, Сузунский районы и город Тогучин природный газ по сети придет впервые", - говорится в сообщении.
Министр жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области Денис Архипов отметил, что разработка проектно-сметной документации на строительство новых газораспределительных сетей уже началась.
Глава областного минЖКХ отметил, что программа газификации под контролем правительства региона уже реализуется в 131 населенном пункте 17 районов и пяти городских округов Новосибирской области, в которых построены газораспределительные сети. Общее количество негазифицированных домовладений в этих населенных пунктах около 60 тысяч.
"В настоящий момент у нас есть актуальная задача по реализации программы догазификации – активизировать жителей области на подачу заявок на подключение к газораспределительным сетям. Из 60 тысяч в потребности сейчас порядка 19 тысяч заявок. Получается, что порядка 40 тысяч заявителей еще не подали заявки, а я напоминаю, что программа ограничена в сроках – по 2024 год включительно, поэтому призываю жителей региона активнее подавать заявки", - сказал Архипов.
Он добавил, что подать заявку жители региона могут дистанционно – через сайт Единого оператора газификации и единый портал "Госуслуги", а также лично – в офисах газораспределительных организаций. Кроме того, по поручению губернатора, с 1 июня заявки принимают и в МФЦ.
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ЭкономикаАндрей ТравниковАлексей МиллерНовосибирская областьСузунский районТогучинГазпромПетербургский международный экономический форум (фонд)
 
 
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