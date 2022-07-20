Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе
ЕК: обязательное снижение спроса на газ в ЕС возможно при прекращении поставок из России
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкХайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга
Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Механизм обязательного снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок этого топлива из России, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по новым предложениям ЕК в этой области.
"Триггер для чрезвычайной ситуации - это или сильное сокращение (поставок - ред.) российского газа или полное отключение российского газа, которое затем приведёт к обязательной стадии", - сказала она.
Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Кроме того, в рамках этого регулирования, Еврокомиссия после консультаций с государствами союза сможет объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что будет означать введение обязательного снижения спроса на "голубое топливо" для всех государств союза.
В своих материалах к этому проекту регулирования ЕК уточняла, что обязательная стадия будет возможна при возникновении разрыва между спросом и предложением на газ.
Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.