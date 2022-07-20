https://ria.ru/20220720/gaz-1803737674.html

Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе

Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе - РИА Новости, 20.07.2022

Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе

Механизм обязательного снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок этого топлива... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:12

2022-07-20T15:12

2022-07-20T15:12

экономика

еврокомиссия

евросоюз

в мире

россия

природный газ

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Механизм обязательного снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок этого топлива из России, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по новым предложениям ЕК в этой области."Триггер для чрезвычайной ситуации - это или сильное сокращение (поставок - ред.) российского газа или полное отключение российского газа, которое затем приведёт к обязательной стадии", - сказала она.Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.Кроме того, в рамках этого регулирования, Еврокомиссия после консультаций с государствами союза сможет объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что будет означать введение обязательного снижения спроса на "голубое топливо" для всех государств союза.В своих материалах к этому проекту регулирования ЕК уточняла, что обязательная стадия будет возможна при возникновении разрыва между спросом и предложением на газ.Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803703859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия, природный газ, урсула фон дер ляйен