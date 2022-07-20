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Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе - РИА Новости, 20.07.2022
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Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе
Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе - РИА Новости, 20.07.2022
Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе
Механизм обязательного снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок этого топлива... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:12
2022-07-20T15:12
экономика
еврокомиссия
евросоюз
в мире
россия
природный газ
урсула фон дер ляйен
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Механизм обязательного снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок этого топлива из России, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по новым предложениям ЕК в этой области."Триггер для чрезвычайной ситуации - это или сильное сокращение (поставок - ред.) российского газа или полное отключение российского газа, которое затем приведёт к обязательной стадии", - сказала она.Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.Кроме того, в рамках этого регулирования, Еврокомиссия после консультаций с государствами союза сможет объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что будет означать введение обязательного снижения спроса на "голубое топливо" для всех государств союза.В своих материалах к этому проекту регулирования ЕК уточняла, что обязательная стадия будет возможна при возникновении разрыва между спросом и предложением на газ.Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
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экономика, еврокомиссия, евросоюз, в мире, россия, природный газ, урсула фон дер ляйен
15:12 20.07.2022
 
Глава ЕК назвала условие обязательного снижения спроса на газ в Евросоюзе

ЕК: обязательное снижение спроса на газ в ЕС возможно при прекращении поставок из России

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкХайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга
Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Стрингер
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Хайдахское газовое хранилище в городе Хайдах близ Зальцбурга. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 20 июл - РИА Новости. Механизм обязательного снижения спроса на "голубое топливо" в Евросоюзе может быть запущен при серьезном снижении или полном прекращении поставок этого топлива из России, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции по новым предложениям ЕК в этой области.
"Триггер для чрезвычайной ситуации - это или сильное сокращение (поставок - ред.) российского газа или полное отключение российского газа, которое затем приведёт к обязательной стадии", - сказала она.
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Еврокомиссия в среду предложила новое регулирование о скоординированных мерах по сокращению спроса на газ. Оно предполагает введение поначалу добровольных целей для всех государств-членов ЕС снизить спрос на газ на 15% в период с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.
Кроме того, в рамках этого регулирования, Еврокомиссия после консультаций с государствами союза сможет объявлять так называемое "предупреждение союза" о безопасности снабжения, что будет означать введение обязательного снижения спроса на "голубое топливо" для всех государств союза.
В своих материалах к этому проекту регулирования ЕК уточняла, что обязательная стадия будет возможна при возникновении разрыва между спросом и предложением на газ.
Предложения Еврокомиссии, прежде чем вступить в силу, должны быть согласованы квалифицированным большинством стран Евросоюза в Совете ЕС.
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ЭкономикаЕврокомиссияЕвросоюзВ миреРоссияПриродный газУрсула фон дер Ляйен
 
 
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