https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803620307.html

Торгпред прокомментировал выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1"

Торгпред прокомментировал выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1" - РИА Новости, 20.07.2022

Торгпред прокомментировал выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1"

Делом о разрыве Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" займется международный арбитраж, это вопиющий случай, заявил в интервью... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T09:05

2022-07-20T09:05

2022-07-20T09:32

в мире

финляндия

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

алексей лихачев

россия

аэс "ханхикиви-1"

fennovoima

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Делом о разрыве Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" займется международный арбитраж, это вопиющий случай, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов."Это вопиющий случай, когда в одностороннем порядке Fennovoima разорвала соглашение с "Росатомом". Торговое представительство сопровождало проект и оказывало ему содействие с момента его анонсирования в 2013 году, были на связи с местной администрацией. На площадке активно велись земельные работы, если можно так назвать - там чистый гранит. До конца года могли бы начаться строительные работы", - сказал торгпред.Он добавил, что законтрактовано было 90% оборудования, вложено порядка 1,7 миллиарда евро, причем российская сторона свои обязательства исполняла в полном объеме."И вдруг финская сторона приняла такое решение. Я знаю, что "Росатом" пытался решить вопрос путем переговоров, было несколько попыток выйти на диалог. Но с финской стороны это предложение не нашло понимания, значит, делом займется международный арбитраж, и мы надеемся, что, даже несмотря на текущую непростую ситуацию, данное дело будет рассмотрено беспристрастно", - подчеркнул он.Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханихикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим".Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным.

https://ria.ru/20220720/gaz-1803624877.html

https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803625536.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, аэс "ханхикиви-1", fennovoima