https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803620307.html
Торгпред прокомментировал выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1"
Торгпред прокомментировал выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1" - РИА Новости, 20.07.2022
Торгпред прокомментировал выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1"
Делом о разрыве Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" займется международный арбитраж, это вопиющий случай, заявил в интервью... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T09:05
2022-07-20T09:05
2022-07-20T09:32
в мире
финляндия
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
алексей лихачев
россия
аэс "ханхикиви-1"
fennovoima
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_158:0:1890:974_1920x0_80_0_0_80ad853abb38d9ee9c59cd4f9cb8102e.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Делом о разрыве Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" займется международный арбитраж, это вопиющий случай, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов."Это вопиющий случай, когда в одностороннем порядке Fennovoima разорвала соглашение с "Росатомом". Торговое представительство сопровождало проект и оказывало ему содействие с момента его анонсирования в 2013 году, были на связи с местной администрацией. На площадке активно велись земельные работы, если можно так назвать - там чистый гранит. До конца года могли бы начаться строительные работы", - сказал торгпред.Он добавил, что законтрактовано было 90% оборудования, вложено порядка 1,7 миллиарда евро, причем российская сторона свои обязательства исполняла в полном объеме."И вдруг финская сторона приняла такое решение. Я знаю, что "Росатом" пытался решить вопрос путем переговоров, было несколько попыток выйти на диалог. Но с финской стороны это предложение не нашло понимания, значит, делом займется международный арбитраж, и мы надеемся, что, даже несмотря на текущую непростую ситуацию, данное дело будет рассмотрено беспристрастно", - подчеркнул он.Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев говорил, что отказ правительства Финляндии от проекта АЭС "Ханихикиви-1" с Россией юридически "абсолютно уязвим".Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным.
https://ria.ru/20220720/gaz-1803624877.html
https://ria.ru/20220720/finlyandiya-1803625536.html
финляндия
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148046/50/1480465035_375:0:1674:974_1920x0_80_0_0_480a17df3911da214f59a74542721f50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, финляндия, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", алексей лихачев, россия, аэс "ханхикиви-1", fennovoima
09:05 20.07.2022 (обновлено: 09:32 20.07.2022)
Торгпред прокомментировал выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1"
Российский торгпред назвал выход Финляндии из проекта АЭС "Ханхикиви-1" вопиющим шагом
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Делом о разрыве Финляндией контракта с "Росатомом" на строительство АЭС "Ханхикиви-1" займется международный арбитраж, это вопиющий случай, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.
"Это вопиющий случай, когда в одностороннем порядке Fennovoima
разорвала соглашение с "Росатомом
". Торговое представительство сопровождало проект и оказывало ему содействие с момента его анонсирования в 2013 году, были на связи с местной администрацией. На площадке активно велись земельные работы, если можно так назвать - там чистый гранит. До конца года могли бы начаться строительные работы", - сказал торгпред.
Он добавил, что законтрактовано было 90% оборудования, вложено порядка 1,7 миллиарда евро, причем российская сторона свои обязательства исполняла в полном объеме.
"И вдруг финская сторона приняла такое решение. Я знаю, что "Росатом" пытался решить вопрос путем переговоров, было несколько попыток выйти на диалог. Но с финской стороны это предложение не нашло понимания, значит, делом займется международный арбитраж, и мы надеемся, что, даже несмотря на текущую непростую ситуацию, данное дело будет рассмотрено беспристрастно", - подчеркнул он.
Ранее генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев
говорил, что отказ правительства Финляндии
от проекта АЭС "Ханихикиви-1" с Россией
юридически "абсолютно уязвим".
Проектная компания Fennovoima, 34% в которой принадлежали "Росатому", в начале мая нынешнего года сообщила, что расторгла контракт с российской атомной госкорпорацией на строительство АЭС "Ханхикиви-1
" в Финляндии. Проект "Ханхикиви-1
" предусматривал сооружение одноблочной АЭС на основе современного реактора российского дизайна ВВЭР-1200 поколения 3+, мощностью 1200 Мвт. Fennovoima выступала заказчиком, владельцем и оператором будущей АЭС. Генеральным поставщиком АЭС "Ханхикиви-1" являлась компания RAOS Project (входит в "Росатом"). RAOS Project сообщила, что считает расторжение контракта необоснованным.