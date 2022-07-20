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Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России - РИА Новости, 20.07.2022
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Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России
Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России - РИА Новости, 20.07.2022
Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России
Бизнес в России за последние месяцы в той или иной степени сократили 140 финских компаний, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T04:48
2022-07-20T04:48
экономика
россия
финляндия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бизнес в России за последние месяцы в той или иной степени сократили 140 финских компаний, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов."За последние месяцы, по нашей оценке, более 140 финских компаний решили в той или иной мере сократить свою деятельность в России. Какие-то из них уже продали активы (Valio, Paulig, YIT, SOK, Fazer, Raiso, Ponsse, Hesburger, Atria) или передали их в управление местному менеджменту (Stora Enso, Kone, MIF), некоторые выставили на продажу (Kiilto, Nokian Tyres, Fortum)", - сказал торгпред.Он отметил, что некоторые предприятия сферы услуг закрыли офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а производители оборудования – списали российские заказы и прекращают контрактное производство.
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экономика, россия, финляндия
04:48 20.07.2022
 
Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России

Торгпред Логинов: бизнес в России за последние месяцы сократили 140 финских компаний

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкПредприятие Valio
Предприятие Valio - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Предприятие Valio. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бизнес в России за последние месяцы в той или иной степени сократили 140 финских компаний, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.
"За последние месяцы, по нашей оценке, более 140 финских компаний решили в той или иной мере сократить свою деятельность в России. Какие-то из них уже продали активы (Valio, Paulig, YIT, SOK, Fazer, Raiso, Ponsse, Hesburger, Atria) или передали их в управление местному менеджменту (Stora Enso, Kone, MIF), некоторые выставили на продажу (Kiilto, Nokian Tyres, Fortum)", - сказал торгпред.
Максим Топилин - РИА Новости, 1920, 16.07.2022
16 июля, 09:07
Западный бизнес в России предпочитает сейчас уйти в тень, заявил Топилин
Он отметил, что некоторые предприятия сферы услуг закрыли офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а производители оборудования – списали российские заказы и прекращают контрактное производство.
 
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