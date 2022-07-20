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Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России
Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России - РИА Новости, 20.07.2022
Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России
Бизнес в России за последние месяцы в той или иной степени сократили 140 финских компаний, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T04:48
2022-07-20T04:48
2022-07-20T04:48
экономика
россия
финляндия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бизнес в России за последние месяцы в той или иной степени сократили 140 финских компаний, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов."За последние месяцы, по нашей оценке, более 140 финских компаний решили в той или иной мере сократить свою деятельность в России. Какие-то из них уже продали активы (Valio, Paulig, YIT, SOK, Fazer, Raiso, Ponsse, Hesburger, Atria) или передали их в управление местному менеджменту (Stora Enso, Kone, MIF), некоторые выставили на продажу (Kiilto, Nokian Tyres, Fortum)", - сказал торгпред.Он отметил, что некоторые предприятия сферы услуг закрыли офисы в Москве и Санкт-Петербурге, а производители оборудования – списали российские заказы и прекращают контрактное производство.
https://ria.ru/20220716/biznes-1802900039.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, финляндия
Торгпред рассказал, сколько финских компаний сократили бизнес в России
Торгпред Логинов: бизнес в России за последние месяцы сократили 140 финских компаний