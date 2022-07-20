https://ria.ru/20220720/evakuatsiya-1803873159.html

Более 200 жителей Казачьей Лопани эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Более 200 жителей Казачьей Лопани эвакуировали из-за обстрелов ВСУ - РИА Новости, 20.07.2022

Более 200 жителей Казачьей Лопани эвакуировали из-за обстрелов ВСУ

Более двухсот жителей поселка Казачья Лопань Харьковской области эвакуированы из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщает пресс-служба администрации РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:02

2022-07-20T19:02

2022-07-20T19:15

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Более двухсот жителей поселка Казачья Лопань Харьковской области эвакуированы из-за обстрелов со стороны украинских военных, сообщает пресс-служба администрации региона в своем Telegram-канале.Ранее сообщалось, что утром во вторник украинские боевики повредили несколько жилых домов и разбомбили склад с гуманитарной помощью в Казачьей Лопани. После обстрела было принято решение об эвакуации местных жителей в соседнюю Белгородскую область.По информации ведомства, эвакуированных людей сначала размещают в лагере МЧС, а затем их отправляют в пункты временного размещения в Белгородской области, у тех, у кого есть родственники в России, едут к ним.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220720/dnr-1803671739.html

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