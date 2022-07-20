https://ria.ru/20220720/ekologiya-1803783329.html

Путин призвал не спекулировать на теме проблем с экологией

Путин призвал не спекулировать на теме проблем с экологией - РИА Новости, 20.07.2022

Путин призвал не спекулировать на теме проблем с экологией

Россия не должна спекулировать на теме проблем с экологией и принимать необоснованные решения, как делают на Западе, а потом ищут виноватых, заявил президент РФ РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:29

2022-07-20T16:29

2022-07-20T16:46

владимир путин

экология

общество

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Россия не должна спекулировать на теме проблем с экологией и принимать необоснованные решения, как делают на Западе, а потом ищут виноватых, заявил президент РФ Владимир Путин."В западных странах сегодня сталкиваются с проблемами энергетики, а одна из составляющих - это спекуляция на экологии. Во внутриполитической повестке спекулируют этим, пугают этими проблемами людей, а потом принимают решения необоснованные, не просчитанные, а следующий шаг - ищут виноватых. Вот мы не должны так поступать", - сказал Путин на пленарном заседании форума "Сильные идеи нового времени".

https://ria.ru/20220719/ugol-1803314277.html

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Кирилл Волков

владимир путин, экология, общество, россия