https://ria.ru/20220720/dtp-1803615187.html
В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка
В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка - РИА Новости, 20.07.2022
В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка
Бетономешалка опрокинулась на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:19
2022-07-20T08:19
2022-07-20T08:19
происшествия
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бетономешалка опрокинулась на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону ТТК в районе Большой Тульской улицы, 43 бетономешалка совершила опрокидывание", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы, движение осуществляется по одной полосе.
https://ria.ru/20220618/dtp-1796448795.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_212:0:2943:2048_1920x0_80_0_0_adef353914ad808c052f2bae8dc41f34.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва
В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка
На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону ТТК в Москве опрокинулась бетономешалка