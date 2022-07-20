https://ria.ru/20220720/dtp-1803615187.html

В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка

В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка - РИА Новости, 20.07.2022

В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка

Бетономешалка опрокинулась на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T08:19

2022-07-20T08:19

2022-07-20T08:19

происшествия

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799492249_0:0:3238:1822_1920x0_80_0_0_dbf82253e7417116f8e1e06f1b340148.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бетономешалка опрокинулась на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону ТТК в районе Большой Тульской улицы, 43 бетономешалка совершила опрокидывание", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы, движение осуществляется по одной полосе.

https://ria.ru/20220618/dtp-1796448795.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, москва