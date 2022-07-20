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В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка - РИА Новости, 20.07.2022
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В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка
В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка - РИА Новости, 20.07.2022
В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка
Бетономешалка опрокинулась на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T08:19
2022-07-20T08:19
происшествия
москва
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бетономешалка опрокинулась на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса."На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону ТТК в районе Большой Тульской улицы, 43 бетономешалка совершила опрокидывание", - говорится в сообщении.Отмечается, что на месте работают оперативные службы, движение осуществляется по одной полосе.
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происшествия, москва
08:19 20.07.2022
 
В районе Большой Тульской улицы в Москве опрокинулась бетономешалка

На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону ТТК в Москве опрокинулась бетономешалка

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник ДПС ГИБДД
Сотрудник ДПС ГИБДД - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник ДПС ГИБДД. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Бетономешалка опрокинулась на съезде с Варшавского шоссе в районе Большой Тульской улицы в Москве, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного дептранса.
"На съезде с Варшавского шоссе на внешнюю сторону ТТК в районе Большой Тульской улицы, 43 бетономешалка совершила опрокидывание", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте работают оперативные службы, движение осуществляется по одной полосе.
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