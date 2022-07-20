https://ria.ru/20220720/donetsk-1803658120.html

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка - РИА Новости, 20.07.2022

Украинские войска обстреляли Ленинский район Донецка

Украинские войска в 11.15 мск обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T11:37

2022-07-20T11:37

2022-07-20T11:46

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

донецк (днр)

ленинский район

украина

нато

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ДОНЕЦК, 20 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.15 мск обстреляли Ленинский район Донецка, выпустив пять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.15 (совпадает с мск) – населенный пункт Новомихайловка – город Донецк (Ленинский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине под такой калибр была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана". Ранее США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.

https://ria.ru/20220720/donbass-1803636942.html

донецкая народная республика

донецк (днр)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, донецк (днр), ленинский район, украина, нато