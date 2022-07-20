https://ria.ru/20220720/donbass-1803725228.html

Жителей ДНР и ЛНР призвали сообщать о преступлениях украинских войск

Жителей ДНР и ЛНР призвали сообщать о преступлениях украинских войск - РИА Новости, 20.07.2022

Жителей ДНР и ЛНР призвали сообщать о преступлениях украинских войск

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина обратилась к жителям... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T14:37

2022-07-20T14:37

2022-07-20T14:37

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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина обратилась к жителям республики, ЛНР и РФ с призывом сообщать о преступлениях украинских боевиков."Я обращаюсь к жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, к жителям Российской Федерации, к жителям до сих подконтрольной территории Украины: пожалуйста, сообщайте о преступлениях", - сказала Шишкина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.

https://ria.ru/20220720/donbass-1803711437.html

https://ria.ru/20220719/prestupleniya-1803560990.html

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украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика