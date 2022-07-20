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Жителей ДНР и ЛНР призвали сообщать о преступлениях украинских войск - РИА Новости, 20.07.2022
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Жителей ДНР и ЛНР призвали сообщать о преступлениях украинских войск
Жителей ДНР и ЛНР призвали сообщать о преступлениях украинских войск - РИА Новости, 20.07.2022
Жителей ДНР и ЛНР призвали сообщать о преступлениях украинских войск
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина обратилась к жителям... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T14:37
2022-07-20T14:37
в мире
владимир путин
россия
украина
луганская народная республика
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина обратилась к жителям республики, ЛНР и РФ с призывом сообщать о преступлениях украинских боевиков."Я обращаюсь к жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, к жителям Российской Федерации, к жителям до сих подконтрольной территории Украины: пожалуйста, сообщайте о преступлениях", - сказала Шишкина.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
https://ria.ru/20220720/donbass-1803711437.html
https://ria.ru/20220719/prestupleniya-1803560990.html
россия
украина
луганская народная республика
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в мире, владимир путин, россия, украина, луганская народная республика
14:37 20.07.2022
 
Жителей ДНР и ЛНР призвали сообщать о преступлениях украинских войск

Народный совет ДНР призвал граждан сообщать о преступлениях украинских войск

© РИА Новости /  / Перейти в фотобанкВоеннослужащие НМ ДНР на одной из улиц в Мариуполе
Военнослужащие НМ ДНР на одной из улиц в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости /
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Военнослужащие НМ ДНР на одной из улиц в Мариуполе. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета Донецкой Народной Республики Елена Шишкина обратилась к жителям республики, ЛНР и РФ с призывом сообщать о преступлениях украинских боевиков.
"Я обращаюсь к жителям Донецкой и Луганской Народных Республик, к жителям Российской Федерации, к жителям до сих подконтрольной территории Украины: пожалуйста, сообщайте о преступлениях", - сказала Шишкина.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
Вчера, 13:58Специальная военная операция на Украине
В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
На фоне боевых действий в большом количестве городов и сел Украины складывается гуманитарная катастрофа. Ответственность за это Минобороны РФ возлагает на киевские власти, которые отказываются согласовывать работу гуманитарных коридоров, а также местных националистов, в ряде случаев, по данным военного ведомства, удерживающих мирных жителей в качестве живого щита.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 20:08
Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей
 
В миреВладимир ПутинРоссияУкраинаЛуганская Народная Республика
 
 
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