https://ria.ru/20220720/donbass-1803711437.html

В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года

В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года - РИА Новости, 20.07.2022

В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года

Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости о тысячах фактов преступлений... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:58

2022-07-20T13:58

2022-07-20T13:58

специальная военная операция на украине

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украина

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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости о тысячах фактов преступлений украинских боевиков в Донбассе с 2014 года."На территории Донецкой народной республик мы фиксируем с 2014 каждый факт преступлений, каждый факт разрушения инфраструктуры. Школ, больниц и так далее. Гибель и ранения мирного населения. Таких документов скопилось уже очень много. Это несколько тысяч эпизодов преступлений как солдат вооруженных сил Украины так и участников нацбатальонов… Это еще и преступления руководителей так называемого государства Украина. Это преступления тех олигархов и бизнес-кругов, которые финансируют нацбатальоны", - сказала Шишкина.

https://ria.ru/20220719/prestupleniya-1803560990.html

донецкая народная республика

украина

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Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина