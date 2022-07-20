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В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/donbass-1803711437.html
В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года
В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года - РИА Новости, 20.07.2022
В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года
Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости о тысячах фактов преступлений... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:58
2022-07-20T13:58
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
украина
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ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости о тысячах фактов преступлений украинских боевиков в Донбассе с 2014 года."На территории Донецкой народной республик мы фиксируем с 2014 каждый факт преступлений, каждый факт разрушения инфраструктуры. Школ, больниц и так далее. Гибель и ранения мирного населения. Таких документов скопилось уже очень много. Это несколько тысяч эпизодов преступлений как солдат вооруженных сил Украины так и участников нацбатальонов… Это еще и преступления руководителей так называемого государства Украина. Это преступления тех олигархов и бизнес-кругов, которые финансируют нацбатальоны", - сказала Шишкина.
https://ria.ru/20220719/prestupleniya-1803560990.html
донецкая народная республика
украина
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в мире, донецкая народная республика, вооруженные силы украины, украина
13:58 20.07.2022
 
В ДНР заявили о тысячах эпизодов преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года

В Народном совете ДНР заявили о тысячах преступлений ВСУ в Донбассе с 2014 года

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 20 июл – РИА Новости. Председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина заявила РИА Новости о тысячах фактов преступлений украинских боевиков в Донбассе с 2014 года.
"На территории Донецкой народной республик мы фиксируем с 2014 каждый факт преступлений, каждый факт разрушения инфраструктуры. Школ, больниц и так далее. Гибель и ранения мирного населения. Таких документов скопилось уже очень много. Это несколько тысяч эпизодов преступлений как солдат вооруженных сил Украины так и участников нацбатальонов… Это еще и преступления руководителей так называемого государства Украина. Это преступления тех олигархов и бизнес-кругов, которые финансируют нацбатальоны", - сказала Шишкина.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 20:08
Россия привела данные о преступлениях украинских военных против детей
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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