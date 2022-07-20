https://ria.ru/20220720/deti-1803832236.html
В Вологду на встречу с детьми из ЛНР приехал российский Дед Мороз
В Вологду на встречу с детьми из ЛНР приехал российский Дед Мороз - РИА Новости, 20.07.2022
В Вологду на встречу с детьми из ЛНР приехал российский Дед Мороз
Российский Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Вологду, чтобы встретиться с детьми из города Алчевска Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T18:01
2022-07-20T18:01
2022-07-20T18:01
общество
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вологодская область
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 20 июл - РИА Новости. Российский Дед Мороз из Великого Устюга приехал в Вологду, чтобы встретиться с детьми из города Алчевска Луганской Народной Республики, сообщает пресс-служба правительства Вологодской области.Ранее сообщалось, что 90 школьников из Алчевска от 12 до 17 лет приехали на летнюю обучающую смену в центр поддержки одаренных детей Вологодской области "Импульс"."Российский Дед Мороз из Великого Устюга прервал свой летний отдых и встретился с ребятами из Алчевска. Дедушка проделал долгий путь. 445 километров отделяют Вологду от самого восточного города региона, где расположилась Вотчина Деда Мороза. Плюсовая температура и большое расстояние не помешало зимнему волшебнику подарить ребятам сказку", - говорится в сообщении.Встреча началась с представления "Шоу игрушек", затем Дед Мороз ответил на вопросы ребят. Самыми популярными стали вопросы об отношении к Санта Клаусу, о способах передвижения - на санях или на автобусе, о длине бороды, а также о питании.Дед Мороз угостил всех ребят вологодским мороженым.Ранее Вологодская область взяла шефство над городом Алчевск в ЛНР. Соглашение о сотрудничестве было подписано 21 июня. Сообщалось, что специалисты из Вологодской области в рамках помощи Алчевску восстановят поврежденные участки дорог, отремонтируют детские сады и трансформаторные подстанции, помогут с подготовкой города к зиме.
https://ria.ru/20220606/shefstvo-1793488329.html
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общество, дед мороз, вологодская область, вологда, великий устюг, ситуация в днр и лнр
В Вологду на встречу с детьми из ЛНР приехал российский Дед Мороз
Российский Дед Мороз приехал в Вологду, чтобы встретиться с детьми из ЛНР в детском лагере