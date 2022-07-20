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Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России - РИА Новости, 20.07.2022
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Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России
Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России - РИА Новости, 20.07.2022
Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России
России нужно делать более открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе, механизмы народовластия, прямую демократию, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T15:12
2022-07-20T15:22
россия
владимир путин
общество
агентство стратегических инициатив (аси)
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России нужно делать более открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе, механизмы народовластия, прямую демократию, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что только опираясь на творческий потенциал народа, можно добавиться нужных результатов."Рассматривая ваш форум как одну из ключевых площадок для открытого содержательного диалога", - добавил он.
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россия, владимир путин, общество, агентство стратегических инициатив (аси)
15:12 20.07.2022 (обновлено: 15:22 20.07.2022)
 
Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России

Путин призвал сделать более открытыми механизмы участия россиян в жизни страны

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России нужно делать более открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе, механизмы народовластия, прямую демократию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны. В том числе, и механизмы народовластия, прямую демократию, участие людей в жизни важнейших для общества и для граждан проблем", - сказал он на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".
Путин подчеркнул, что только опираясь на творческий потенциал народа, можно добавиться нужных результатов.
"Рассматривая ваш форум как одну из ключевых площадок для открытого содержательного диалога", - добавил он.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2022
7 июля, 19:56
Путин заявил, что россияне дадут оценку партиям в ходе выборов
 
РоссияВладимир ПутинОбществоАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
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