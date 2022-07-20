https://ria.ru/20220720/demokratiya-1803737553.html

Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России

Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России - РИА Новости, 20.07.2022

Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России

России нужно делать более открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе, механизмы народовластия, прямую демократию, заявил президент РФ... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T15:12

2022-07-20T15:12

2022-07-20T15:22

россия

владимир путин

общество

агентство стратегических инициатив (аси)

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России нужно делать более открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе, механизмы народовластия, прямую демократию, заявил президент РФ Владимир Путин.Путин подчеркнул, что только опираясь на творческий потенциал народа, можно добавиться нужных результатов."Рассматривая ваш форум как одну из ключевых площадок для открытого содержательного диалога", - добавил он.

https://ria.ru/20220707/putin-1801062857.html

россия

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россия, владимир путин, общество, агентство стратегических инициатив (аси)