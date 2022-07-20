15:12 20.07.2022 (обновлено: 15:22 20.07.2022)
Путин призвал сделать более открытыми механизмы народовластия в России
Путин призвал сделать более открытыми механизмы участия россиян в жизни страны
© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкЖители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города
Жители Волгограда несут стометровый флаг России по центру города. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. России нужно делать более открытыми механизмы участия граждан в жизни страны, в том числе, механизмы народовластия, прямую демократию, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Убежден, чтобы быть сильными и независимыми, конкурентноспособными, нам нужно совершенствовать, делать более справедливыми и открытыми механизмы участия граждан в жизни страны. В том числе, и механизмы народовластия, прямую демократию, участие людей в жизни важнейших для общества и для граждан проблем", - сказал он на пленарной сессии форума "Сильные идеи для нового времени", организованного Агентством стратегических инициатив (АСИ) и фондом "Росконгресс".
Путин подчеркнул, что только опираясь на творческий потенциал народа, можно добавиться нужных результатов.
"Рассматривая ваш форум как одну из ключевых площадок для открытого содержательного диалога", - добавил он.