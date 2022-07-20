https://ria.ru/20220720/deflyatsiya-1803877255.html

В России ускорилась недельная дефляция

В России ускорилась недельная дефляция - РИА Новости, 20.07.2022

В России ускорилась недельная дефляция

Недельная дефляция в РФ с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17% после 0,03% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,41%, свидетельствуют... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T19:15

2022-07-20T19:15

2022-07-20T19:17

федеральная служба государственной статистики (росстат)

экономика

россия

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Недельная дефляция в РФ с 9 по 15 июля ускорилась до 0,17% после 0,03% неделей ранее, с начала года потребительские цены выросли на 11,41%, свидетельствуют данные Росстата."За период с 9 по 15 июля 2022 года индекс потребительских цен, по оценке Росстата, составил 99,83%, с начала июля – 100,00%, с начала года – 111,41% (справочно: июль 2021 года – 100,31%, с начала года – 104,51%)", - говорится в сообщении.По данным статистического ведомства, плодоовощная продукция в среднем подешевела на 3,4%, в том числе свекла – на 8,8%, картофель – на 8,5%, капуста – на 8%, бананы – 3,1%, помидоры – 2,3%, морковь – 2,2%, яблоки – 1,6%, огурцы – 1,2%. В то же время цены на лук выросли на 0,3%.По итогам прошлой недели самым подорожавшим продуктом (за исключением плодоовощной продукции) стали овощные консервы для детского питания - цены на них в среднем выросли на 0,47%. В числе других лидеров роста цен на прошлой неделе: маргарин (+0,33%), шоколадные конфеты (+0,18%), соль и свинина (+0,17%), фруктово-ягодные и мясные консервы для детского питания (+0,12%), печенье (+0,1%), а также ржаной хлеб, рис и сухие молочные смеси.Снижение цен произошло по 22 наименованиям продуктов. На текущей неделе наиболее подешевевшим товаром стали яйца - цены на них снизились на 1,64%. На втором месте сахар, который держал лидерство на протяжении нескольких недель подряд, он подешевел на 0,66%. Кроме этого, продолжилось снижение цен на гречку (на 0,62%). Также сыры, сосиски, сардельки, подсолнечное масло, пшено, мясо кур, пшеничную муку, полукопченые и варено-копченые колбасы, рыбу, молоко, творог, баранину, масло сливочное, сметану и вермишель.Среди непродовольственных товаров сильнее всего подорожали: туалетное мыло - на 0,43%, зубные щетки - на 0,4%, спички и сухие корма для домашних животных - на 0,34% и хозяйственное мыло - на 0,17%. Одновременно с этим цены на шампуни снизились на 0,3%, на стиральные порошки – на 0,14%, несколько снизилась также стоимость подгузников и прокладок.Продолжилось снижение цен на телевизоры и смартфоны - на 1% и 1,84% соответственно, электропылесосы же после трех недель снижения цен подорожали - на 1,54%. Цены на отечественные легковые автомобили не изменились, на иностранные - выросли на 0,06%. Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо не изменились.Также Росстат на неделе с 9 по 15 июля зафиксировал рост цен на отечественный анальгин (на 0,26%) и корвалол (на 0,1%). Прочие наблюдаемые в недельной динамике медикаменты подешевели - сильнее всего мазь "Левомеколь" - на 1,23%.Рост стоимости полета в салоне экономического класса самолета подешевел на 0,74% после роста на 5,41% и 7,3% в прошлые две недели. Продолжил замедляться рост цен на путевки в дома отдыха и пансионаты, и на отдых в санатории.

https://ria.ru/20220713/mvf-1802229225.html

https://ria.ru/20220708/deflyatsiya-1801324787.html

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федеральная служба государственной статистики (росстат), экономика, россия