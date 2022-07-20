https://ria.ru/20220720/churikova-1803785953.html

Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию

Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию - РИА Новости, 20.07.2022

Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию

Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг РИА Новости информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации. РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T16:38

2022-07-20T16:38

2022-07-20T16:38

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг РИА Новости информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии."Инна Михайловна Чурикова не находится ни в какой реанимации. Это абсолютное вранье. Она хорошо себя чувствует, и с ней все в порядке", - сказал Варшавер.

https://ria.ru/20220712/frandetti-1802008595.html

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Кирилл Волков

новости культуры, россия, москва, ленком, инна чурикова, марк варшавер