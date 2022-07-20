https://ria.ru/20220720/churikova-1803785953.html
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию - РИА Новости, 20.07.2022
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг РИА Новости информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:38
2022-07-20T16:38
2022-07-20T16:38
культура
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инна чурикова
марк варшавер
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг РИА Новости информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии."Инна Михайловна Чурикова не находится ни в какой реанимации. Это абсолютное вранье. Она хорошо себя чувствует, и с ней все в порядке", - сказал Варшавер.
https://ria.ru/20220712/frandetti-1802008595.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, россия, москва, ленком, инна чурикова, марк варшавер
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию
Директор "Ленкома" Варшавер опроверг слухи о нахождении Инны Чуриковой в реанимации