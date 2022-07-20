Рейтинг@Mail.ru
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию - РИА Новости, 20.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20220720/churikova-1803785953.html
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию - РИА Новости, 20.07.2022
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию
Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг РИА Новости информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации. РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T16:38
2022-07-20T16:38
культура
новости культуры
россия
москва
ленком
инна чурикова
марк варшавер
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/11/1556681163_0:18:3183:1808_1920x0_80_0_0_1cd17b6b01e295acabe3c3a1d518a745.jpg
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг РИА Новости информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации.Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии."Инна Михайловна Чурикова не находится ни в какой реанимации. Это абсолютное вранье. Она хорошо себя чувствует, и с ней все в порядке", - сказал Варшавер.
https://ria.ru/20220712/frandetti-1802008595.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155668/11/1556681163_244:0:2963:2039_1920x0_80_0_0_698c1e931daf4d1f120f000859dd0ff0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости культуры, россия, москва, ленком, инна чурикова, марк варшавер
16:38 20.07.2022
 
Директор "Ленкома" опроверг сообщения о попадании Чуриковой в реанимацию

Директор "Ленкома" Варшавер опроверг слухи о нахождении Инны Чуриковой в реанимации

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкИнна Чурикова
Инна Чурикова - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Инна Чурикова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Директор театра "Ленком" Марк Варшавер опроверг РИА Новости информацию о том, что народная артистка СССР Инна Чурикова находится в реанимации.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Чурикова находится в реанимации в тяжелом состоянии.
"Инна Михайловна Чурикова не находится ни в какой реанимации. Это абсолютное вранье. Она хорошо себя чувствует, и с ней все в порядке", - сказал Варшавер.
Алексей Франдетти - РИА Новости, 1920, 12.07.2022
12 июля, 16:29Культура
Главным режиссером театра "Ленком" стал Алексей Франдетти
 
КультураНовости культурыРоссияМоскваЛенкомИнна ЧуриковаМарк Варшавер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала