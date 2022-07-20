Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине
Зеленский: Болсонару подтвердил нейтральную позицию Бразилии по ситуации на Украине
Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что бразильский президент Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора подтвердил нейтральную позицию этой страны по ситуации на Украине.
"Информационная поддержка важна, но помимо информационной поддержки, нужна поддержка, о которой я вчера говорил президенту: (Бразилии - ред.) мы хотим от Бразилии поддержки... Он сказал мне, что поддерживает Украину... Он сказал мне: "Мы с болью воспринимаем то, что происходит у вас, но у нас позиция нейтральности", - заявил Зеленский в интервью порталу Globo.
14 июля, 23:40Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине
После начала российской специальной военной операции на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.