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Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине - РИА Новости, 20.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220720/braziliya-1803702487.html
Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине
Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине - РИА Новости, 20.07.2022
Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине
Владимир Зеленский заявил, что бразильский президент Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора подтвердил нейтральную позицию этой страны по ситуации на... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T13:34
2022-07-20T13:34
специальная военная операция на украине
в мире
жаир болсонару
бразилия
украина
владимир зеленский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что бразильский президент Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора подтвердил нейтральную позицию этой страны по ситуации на Украине."Информационная поддержка важна, но помимо информационной поддержки, нужна поддержка, о которой я вчера говорил президенту: (Бразилии - ред.) мы хотим от Бразилии поддержки... Он сказал мне, что поддерживает Украину... Он сказал мне: "Мы с болью воспринимаем то, что происходит у вас, но у нас позиция нейтральности", - заявил Зеленский в интервью порталу Globo.После начала российской специальной военной операции на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20220714/bolsonaru-1802580369.html
https://ria.ru/20220609/braziliya-1794403317.html
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в мире, жаир болсонару, бразилия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр
13:34 20.07.2022
 
Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине

Зеленский: Болсонару подтвердил нейтральную позицию Бразилии по ситуации на Украине

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент Бразилии Жаир Болсонару. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что бразильский президент Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора подтвердил нейтральную позицию этой страны по ситуации на Украине.
"Информационная поддержка важна, но помимо информационной поддержки, нужна поддержка, о которой я вчера говорил президенту: (Бразилии - ред.) мы хотим от Бразилии поддержки... Он сказал мне, что поддерживает Украину... Он сказал мне: "Мы с болью воспринимаем то, что происходит у вас, но у нас позиция нейтральности", - заявил Зеленский в интервью порталу Globo.
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 14.07.2022
14 июля, 23:40
Болсонару заявил, что знает решение конфликта на Украине
После начала российской специальной военной операции на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Украинский танк в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 09.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЖаир БолсонаруБразилияУкраинаВладимир ЗеленскийСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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