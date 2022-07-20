https://ria.ru/20220720/braziliya-1803702487.html

Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине

Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине - РИА Новости, 20.07.2022

Зеленский заявил о нейтральной позиции Бразилии по ситуации на Украине

Владимир Зеленский заявил, что бразильский президент Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора подтвердил нейтральную позицию этой страны по ситуации на... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T13:34

2022-07-20T13:34

2022-07-20T13:34

специальная военная операция на украине

в мире

жаир болсонару

бразилия

украина

владимир зеленский

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Владимир Зеленский заявил, что бразильский президент Жаир Болсонару в ходе телефонного разговора подтвердил нейтральную позицию этой страны по ситуации на Украине."Информационная поддержка важна, но помимо информационной поддержки, нужна поддержка, о которой я вчера говорил президенту: (Бразилии - ред.) мы хотим от Бразилии поддержки... Он сказал мне, что поддерживает Украину... Он сказал мне: "Мы с болью воспринимаем то, что происходит у вас, но у нас позиция нейтральности", - заявил Зеленский в интервью порталу Globo.После начала российской специальной военной операции на Украине президент Бразилии Жаир Болсонару заявил, что латиноамериканская страна не станет голосовать за резолюцию ООН, осуждающую российского президента Владимира Путина или предлагающую санкции.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.По заявлению Минобороны РФ, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам и, на 25 марта, выполнили основные задачи первого этапа – существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20220714/bolsonaru-1802580369.html

https://ria.ru/20220609/braziliya-1794403317.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, жаир болсонару, бразилия, украина, владимир зеленский, ситуация в днр и лнр