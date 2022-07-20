https://ria.ru/20220720/biznes-1803607224.html

Торгпред России: финский бизнес оказался заложником общественного мнения

Торгпред России: финский бизнес оказался заложником общественного мнения - РИА Новости, 20.07.2022

Торгпред России: финский бизнес оказался заложником общественного мнения

Финский бизнес оказался заложником общественного мнения, уход с российского рынка не имеет отношения к экономике, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в... РИА Новости, 20.07.2022

2022-07-20T05:01

2022-07-20T05:01

2022-07-20T05:01

экономика

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/11/1789039048_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_2d81416c8a2cc0f351bcdb44f7fd40eb.jpg

МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Финский бизнес оказался заложником общественного мнения, уход с российского рынка не имеет отношения к экономике, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.Ранее он заявил, что более 140 финских компаний вынуждены были в той или иной степени сократить деятельность в РФ."На наш взгляд, финский бизнес принимает подобные решения именно исходя из давления со стороны акционеров и общественного мнения. А экономика тут совсем ни при чем", - заявил торгпред.Он подчеркнул, что масла в огонь подливают и финские СМИ, периодически публикующие порицающие списки предприятий, которые, по мнению общественности, предпринимают недостаточно усилий по сворачиванию российских операций."Репутация страдает, и, соответственно, идет снижение стоимости акций, если это крупная или средняя компания, котирующаяся на Хельсинской бирже. При этом, когда компания вдруг заявляет, что уходит из РФ – бросает имущественные активы, разрывает прибыльные сделки – вопреки логике акции начинают расти. Все от обратного идет", - добавил Логинов.Он отметил, что, несмотря на оказываемое давление, некоторые финские компании делают все возможное для сохранения бизнеса в России."Нельзя говорить, что уходят все финские компании, хотя статистика удручающая. Некоторые делают все возможное, чтобы сохранить свои производственные площадки, контракты, персонал и наработанные связи в России. Названий раскрывать не стану, зарубежные коллеги слишком старательно выискивают подобные случаи, чтобы потом подвергнуть предприятия травле на домашнем рынке", - заявил торгпред.

https://radiosputnik.ria.ru/20220326/biznes-1780220433.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Максим Горбачев

Максим Горбачев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

экономика, россия