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Торгпред России: финский бизнес оказался заложником общественного мнения - РИА Новости, 20.07.2022
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Торгпред России: финский бизнес оказался заложником общественного мнения
Торгпред России: финский бизнес оказался заложником общественного мнения - РИА Новости, 20.07.2022
Торгпред России: финский бизнес оказался заложником общественного мнения
Финский бизнес оказался заложником общественного мнения, уход с российского рынка не имеет отношения к экономике, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в... РИА Новости, 20.07.2022
2022-07-20T05:01
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экономика
россия
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Финский бизнес оказался заложником общественного мнения, уход с российского рынка не имеет отношения к экономике, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.Ранее он заявил, что более 140 финских компаний вынуждены были в той или иной степени сократить деятельность в РФ."На наш взгляд, финский бизнес принимает подобные решения именно исходя из давления со стороны акционеров и общественного мнения. А экономика тут совсем ни при чем", - заявил торгпред.Он подчеркнул, что масла в огонь подливают и финские СМИ, периодически публикующие порицающие списки предприятий, которые, по мнению общественности, предпринимают недостаточно усилий по сворачиванию российских операций."Репутация страдает, и, соответственно, идет снижение стоимости акций, если это крупная или средняя компания, котирующаяся на Хельсинской бирже. При этом, когда компания вдруг заявляет, что уходит из РФ – бросает имущественные активы, разрывает прибыльные сделки – вопреки логике акции начинают расти. Все от обратного идет", - добавил Логинов.Он отметил, что, несмотря на оказываемое давление, некоторые финские компании делают все возможное для сохранения бизнеса в России."Нельзя говорить, что уходят все финские компании, хотя статистика удручающая. Некоторые делают все возможное, чтобы сохранить свои производственные площадки, контракты, персонал и наработанные связи в России. Названий раскрывать не стану, зарубежные коллеги слишком старательно выискивают подобные случаи, чтобы потом подвергнуть предприятия травле на домашнем рынке", - заявил торгпред.
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экономика, россия
05:01 20.07.2022
 
Торгпред России: финский бизнес оказался заложником общественного мнения

Торгпред Логинов: уход финского бизнеса с российского рынка не имеет отношения к экономике

© АГН "Москва" / Сергей ВедяшкинФлаги у здания посольства Финляндии в Москве
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
© АГН "Москва" / Сергей Ведяшкин
Флаги у здания посольства Финляндии в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 20 июл - РИА Новости. Финский бизнес оказался заложником общественного мнения, уход с российского рынка не имеет отношения к экономике, заявил в интервью РИА Новости торгпред РФ в Хельсинки Антон Логинов.
Ранее он заявил, что более 140 финских компаний вынуждены были в той или иной степени сократить деятельность в РФ.
"На наш взгляд, финский бизнес принимает подобные решения именно исходя из давления со стороны акционеров и общественного мнения. А экономика тут совсем ни при чем", - заявил торгпред.
"Здесь накладываются сразу несколько факторов, среди которых и общественное порицание, и давление со стороны рынка акций, советов директоров. Определенные сигналы поступают и со стороны органов власти, в открытой форме высоко оценивающих "сознательность" национальных предприятий", - добавил он.
Он подчеркнул, что масла в огонь подливают и финские СМИ, периодически публикующие порицающие списки предприятий, которые, по мнению общественности, предпринимают недостаточно усилий по сворачиванию российских операций.
"Репутация страдает, и, соответственно, идет снижение стоимости акций, если это крупная или средняя компания, котирующаяся на Хельсинской бирже. При этом, когда компания вдруг заявляет, что уходит из РФ – бросает имущественные активы, разрывает прибыльные сделки – вопреки логике акции начинают расти. Все от обратного идет", - добавил Логинов.
Он отметил, что, несмотря на оказываемое давление, некоторые финские компании делают все возможное для сохранения бизнеса в России.
"Нельзя говорить, что уходят все финские компании, хотя статистика удручающая. Некоторые делают все возможное, чтобы сохранить свои производственные площадки, контракты, персонал и наработанные связи в России. Названий раскрывать не стану, зарубежные коллеги слишком старательно выискивают подобные случаи, чтобы потом подвергнуть предприятия травле на домашнем рынке", - заявил торгпред.
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